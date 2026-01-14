В Украине за неделю госпитализировали около 5 тыс. пациентов с ОРВИ
За неделю с 5 по 11 января 2026 года в Украине ОРВИ заболело 121 497 человек, COVID-19 – 360. Заболеваемость ОРВИ выросла на 15,2%, COVID-19 – на 29,6%.
За неделю ОРВИ в Украине заболели более 121 тыс. человек, а COVID-19 - 360, передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.
Детали
Как сообщили в Центре, ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной — наблюдается фоновый уровень заболеваемости в большинстве регионов Украины, только во Львовской области зафиксирован низкий уровень превышения эпидпорога.
За неделю с 5 по 11 января 2026 года ОРВИ в Украине заболели 121 497 человек (65 947 взрослых и 55 550 детей до 17 лет), что на 15,2% больше аналогичного показателя прошлой недели. Госпитализировано было 4827 пациентов с ОРВИ, из них детей — 2578. Заболеваемость COVID-19: за неделю заболели 360 человек (на 29,6% больше, чем неделей ранее)
Как снизить риск инфицирования ОРВИ в местах массового скопления людей
Находясь в общественном транспорте или помещениях с большим количеством людей, например приемные госучреждений или укрытия, придерживайтесь следующих советов, чтобы уберечься от респираторных инфекций:
- минимизируйте прикосновения к поверхностям — поручням, ручкам; после контакта воспользуйтесь антисептиком;
- по возможности держите дистанцию — даже полметра уже уменьшает риск передачи вирусов;
- выбирайте места ближе к притоку свежего воздуха, например открытые окна или двери, если это безопасно;
- избегайте разговоров вплотную в закрытых пространствах;
- пользуйтесь антисептиком сразу после выхода из транспорта или помещения, где было людно.
