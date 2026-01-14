$43.180.08
14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 7412 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 8918 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 10767 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 10651 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 14456 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 9770 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 10879 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5762 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
10:47 • 10256 просмотра
Федоров стал новым министром обороны: ВР приняла решение
публикации
Эксклюзивы
В Украине за неделю госпитализировали около 5 тыс. пациентов с ОРВИ

Киев • УНН

 • 208 просмотра

За неделю с 5 по 11 января 2026 года в Украине ОРВИ заболело 121 497 человек, COVID-19 – 360. Заболеваемость ОРВИ выросла на 15,2%, COVID-19 – на 29,6%.

В Украине за неделю госпитализировали около 5 тыс. пациентов с ОРВИ

За неделю ОРВИ в Украине заболели более 121 тыс. человек, а COVID-19 - 360, передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Детали

Как сообщили в Центре, ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Украине остается стабильной — наблюдается фоновый уровень заболеваемости в большинстве регионов Украины, только во Львовской области зафиксирован низкий уровень превышения эпидпорога.

За неделю с 5 по 11 января 2026 года ОРВИ в Украине заболели 121 497 человек (65 947 взрослых и 55 550 детей до 17 лет), что на 15,2% больше аналогичного показателя прошлой недели. Госпитализировано было 4827 пациентов с ОРВИ, из них детей — 2578. Заболеваемость COVID-19: за неделю заболели 360 человек (на 29,6% больше, чем неделей ранее)

- говорится в сообщении.

Как снизить риск инфицирования ОРВИ в местах массового скопления людей

Находясь в общественном транспорте или помещениях с большим количеством людей, например приемные госучреждений или укрытия, придерживайтесь следующих советов, чтобы уберечься от респираторных инфекций:

  • минимизируйте прикосновения к поверхностям — поручням, ручкам; после контакта воспользуйтесь антисептиком;
    • по возможности держите дистанцию — даже полметра уже уменьшает риск передачи вирусов;
      • выбирайте места ближе к притоку свежего воздуха, например открытые окна или двери, если это безопасно;
        • избегайте разговоров вплотную в закрытых пространствах;
          • пользуйтесь антисептиком сразу после выхода из транспорта или помещения, где было людно.

