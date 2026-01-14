В Україні за тиждень госпіталізували близько 5 тис. пацієнтів з ГРВІ
Київ • УНН
За тиждень з 5 по 11 січня 2026 року в Україні на ГРВІ захворіло 121 497 осіб, на COVID-19 – 360. Захворюваність на ГРВІ зросла на 15,2%, на COVID-19 – на 29,6%.
За тиждень на ГРВІ в Україні захворіло понад 121 тис. людей, а на COVID-19 - 360, передає УНН із посиланням на Центр громадського здоров'я.
Деталі
Як повідомили у Центрі, cитуація з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні залишається стабільною — спостерігається фоновий рівень захворюваності в більшості регіонів України, тільки у Львівській області зафіксовано низький рівень перевищення епідпорога.
За тиждень з 5 до 11 січня 2026 року на ГРВІ в Україні захворіло 121 497 людей (65 947 дорослих і 55 550 дітей до 17 років), що на 15,2% більше за аналогічний показник минулого тижня. Госпіталізовано було 4827 пацієнтів з ГРВІ, з них дітей — 2578. Захворюваність на COVID-19: за тиждень захворіли 360 людей (на 29,6% більше, ніж тижнем раніше)
Як знизити ризик інфікування ГРВІ в місцях масового перебування людей
Перебуваючи в громадському транспорті чи приміщеннях із великою кількістю людей, наприклад приймальні держустанов або укриття, дотримуйтеся таких порад, щоб уберегтися від респіраторних інфекцій:
- мінімізуйте доторки до поверхонь — поручнів, ручок; після контакту скористайтеся антисептиком;
- за можливості тримайте дистанцію — навіть пів метра вже зменшує ризик передавання вірусів;
- обирайте місця ближче до припливу свіжого повітря, як-от відкриті вікна або двері, якщо це безпечно;
- уникайте розмов упритул у закритих просторах;
- користуйтеся антисептиком одразу після виходу з транспорту чи приміщення, де було людно.
