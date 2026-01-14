В Україні за тиждень госпіталізували близько 5 тис. пацієнтів з ГРВІ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:56 • 3206 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 7322 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 8862 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 10736 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 10623 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
12:53 • 14419 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
12:25 • 9736 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
12:14 • 10863 перегляди
Помер народний депутат від "Слуги народу" і екссценарист Студії "Квартал 95" Олександр Кабанов
11:08 • 5754 перегляди
Кабмін посилює контроль над цінами на ліки: запроваджені щотижневі звіти та штрафи за порушення
10:47 • 10246 перегляди
Федоров став новим міністром оборони: ВР ухвалила рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
0м/с
90%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На фронті за добу відбулося 141 бойове зіткнення, знищено багато техніки і військових ворога - ГенштабPhoto14 січня, 06:53 • 14914 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 33715 перегляди
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалийVideo14 січня, 07:43 • 20563 перегляди
ГУР виявило 50 іноземних верстатів, які працюють на російський ВПК14 січня, 09:19 • 16555 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 17750 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
12:53 • 14419 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo11:32 • 17849 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 33813 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 48669 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 62148 перегляди
Актуальнi люди
Михайло Федоров
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Сомалі
Афганістан
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 23643 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 58339 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 51036 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 55753 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 57114 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Fox News

В Україні за тиждень госпіталізували близько 5 тис. пацієнтів з ГРВІ

Київ • УНН

 • 166 перегляди

За тиждень з 5 по 11 січня 2026 року в Україні на ГРВІ захворіло 121 497 осіб, на COVID-19 – 360. Захворюваність на ГРВІ зросла на 15,2%, на COVID-19 – на 29,6%.

В Україні за тиждень госпіталізували близько 5 тис. пацієнтів з ГРВІ

За тиждень на ГРВІ в Україні захворіло понад 121 тис. людей, а на COVID-19 - 360, передає УНН із посиланням на Центр громадського здоров'я.

Деталі

Як повідомили у Центрі, cитуація з захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в Україні залишається стабільною — спостерігається фоновий рівень захворюваності в більшості регіонів України, тільки у Львівській області зафіксовано низький рівень перевищення епідпорога. 

За тиждень з 5 до 11 січня 2026 року на ГРВІ в Україні захворіло 121 497 людей (65 947 дорослих і 55 550 дітей до 17 років), що на 15,2% більше за аналогічний показник минулого тижня. Госпіталізовано було 4827 пацієнтів з ГРВІ, з них дітей — 2578. Захворюваність на COVID-19: за тиждень захворіли 360 людей (на 29,6% більше, ніж тижнем раніше) 

- йдеться у повідомленні.

Як знизити ризик інфікування ГРВІ в місцях масового перебування людей   

Перебуваючи в громадському транспорті чи приміщеннях із великою кількістю людей, наприклад приймальні держустанов або укриття, дотримуйтеся таких порад, щоб уберегтися від респіраторних інфекцій:   

  • мінімізуйте доторки до поверхонь — поручнів, ручок; після контакту скористайтеся антисептиком;  
    • за можливості тримайте дистанцію — навіть пів метра вже зменшує ризик передавання вірусів;  
      • обирайте місця ближче до припливу свіжого повітря, як-от відкриті вікна або двері, якщо це безпечно;  
        • уникайте розмов упритул у закритих просторах;  
          • користуйтеся антисептиком одразу після виходу з транспорту чи приміщення, де було людно. 

            Захворюваність на ГРВІ зменшилася: в одній області перевищено епідпоріг, у 15 - циркуляція грипу31.12.25, 17:04 • 2652 перегляди

            Антоніна Туманова

            Здоров'я
            Львівська область
            Україна