Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло
Киев • УНН
Украинский актер Тарас Цымбалюк появился на больничной койке с капельницей. Он объяснил, что это витаминная терапия для укрепления организма.
Известный украинский актер Тарас Цымбалюк напугал поклонников своим неожиданным появлением на больничной койке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.
Детали
Итак, у себя в stories знаменитость распространил фотографию, на которой видно, что к его руке подсоединена система капельницы.
Несмотря на драматический вид, Цымбалюк быстро развеял все беспокойства поклонников. Актер объяснил, что пребывание под капельницей не связано с болезнью. По его словам, он проходил курс витаминной терапии с профилактической целью, чтобы укрепить организм.
После короткого медицинского "перерыва" селебритис как можно скорее планирует вернуться к работе на сцене. Следующее представление с участием актера состоится в Ужгороде, где он обещает порадовать зрителей своей игрой.
Напомним
Ранее УНН писал о том, как Тарас Цымбалюк поделился впечатлениями от участия в 14-м сезоне реалити-шоу "Холостяк", отметив, что его ожидания не оправдались. Он рассказал о сценарных ограничениях и отсутствии полной свободы действий на проекте.