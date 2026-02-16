Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло

$43.100.11
17:19 • 4554 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 10027 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 11700 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21991 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 21203 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 42085 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24751 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28805 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34965 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37599 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движенияVideo16 февраля, 09:27 • 5616 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 17317 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 24284 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15902 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 6824 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 3160 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 15917 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 21999 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 42088 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 79264 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Марко Рубио
Герман Галущенко
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Государственная граница Украины
Крым
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 422 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 4050 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 17326 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26966 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 30565 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Хранитель

Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Украинский актер Тарас Цымбалюк появился на больничной койке с капельницей. Он объяснил, что это витаминная терапия для укрепления организма.

Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошло

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк напугал поклонников своим  неожиданным появлением на больничной койке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.

Детали

Итак, у себя в stories знаменитость распространил фотографию, на которой видно, что к его руке подсоединена система капельницы.

Несмотря на драматический вид, Цымбалюк быстро развеял все беспокойства поклонников. Актер объяснил, что пребывание под капельницей не связано с болезнью. По его словам, он проходил курс витаминной терапии с профилактической целью, чтобы укрепить организм.

После короткого медицинского "перерыва" селебритис как можно скорее планирует вернуться к работе на сцене. Следующее представление с участием актера состоится в Ужгороде, где он обещает порадовать зрителей своей игрой.

Напомним

Ранее УНН писал о том, как Тарас Цымбалюк поделился впечатлениями от участия в 14-м сезоне реалити-шоу "Холостяк", отметив, что его ожидания не оправдались. Он рассказал о сценарных ограничениях и отсутствии полной свободы действий на проекте.

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
Социальная сеть
Блогеры
Ужгород