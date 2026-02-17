$43.100.11
Золото

Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

17 февраля мировые цены на золото снизились на 1% до 4948 долларов за унцию. Это произошло из-за укрепления доллара и низкой ликвидности на азиатских рынках.

Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках

Во вторник, 17 февраля, котировки золота продемонстрировали негативную динамику, потеряв около 1% стоимости на фоне усиления позиций американской валюты. Снижение цены произошло в условиях низкой ликвидности на рынке, поскольку ключевые финансовые центры Азии, в частности Китай, Гонконг и Сингапур, остаются закрытыми из-за празднования Лунного Нового года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Основным драйвером падения стало укрепление индекса доллара на 0,2%, что заставило спотовую цену на золото опуститься до отметки около 4948 долларов за унцию.

Золото закрепилось выше 5000 долларов на фоне ожиданий снижения ставок ФРС11.02.26, 06:11 • 4983 просмотра

Помимо валютного фактора, на рынок повлияло отсутствие новых стимулов для роста после обнародования смешанных данных по инфляции в США в прошлую пятницу. Аналитики отмечают, что текущее снижение также связано с фиксацией прибыли трейдерами после недавнего ралли, которое вывело цены на исторические максимумы в начале 2026 года.

Прогнозы и ожидания инвесторов

Золото потеряло часть своих позиций из-за низкой ликвидности во время праздников в Азии и отсутствия свежих катализаторов для роста. Для возобновления штурма отметки в 6000 долларов понадобится возвращение доллара к нисходящему тренду

– отметил Тим Уотерер, главный аналитик KCM.

Несмотря на текущую коррекцию, рынок остается в напряженном ожидании публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США и данных по ВВП, которые должны появиться позднее на этой неделе. Эти документы должны дать более четкие сигналы относительно сроков будущего снижения процентных ставок, что является критическим фактором для активов, не приносящих процентного дохода.

Сейчас большинство участников рынка прогнозируют первое сокращение ставки в июне или июле, что в перспективе может вернуть золото к восходящему тренду.

Цены на золото стабилизировались выше 5000 долларов за унцию после февральских колебаний16.02.26, 05:20 • 4430 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Reuters
Гонконг
Сингапур
Китай
Соединённые Штаты