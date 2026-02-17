Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках
Київ • УНН
17 лютого світові ціни на золото знизилися на 1% до 4948 доларів за унцію. Це сталося через зміцнення долара та низьку ліквідність на азійських ринках.
У вівторок, 17 лютого, котирування золота продемонстрували негативну динаміку, втративши близько 1% вартості на тлі посилення позицій американської валюти. Зниження ціни відбулося в умовах низької ліквідності на ринку, оскільки ключові фінансові центри Азії, зокрема Китай, Гонконг та Сінгапур, залишаються зачиненими через святкування Місячного Нового року. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Основним драйвером падіння стало зміцнення індексу долара на 0,2%, що змусило спотову ціну на золото опуститися до позначки близько 4948 доларів за унцію.
Окрім валютного фактора, на ринок вплинула відсутність нових стимулів для зростання після оприлюднення змішаних даних щодо інфляції в США минулої п'ятниці. Аналітики зазначають, що поточне зниження також пов’язане з фіксацією прибутку трейдерами після нещодавнього ралі, яке вивело ціни на історичні максимуми на початку 2026 року.
Прогнози та очікування інвесторів
Золото втратило частину своїх позицій через низьку ліквідність під час свят в Азії та відсутність свіжих каталізаторів для зростання. Для відновлення штурму позначки у 6000 доларів знадобиться повернення долара до спадного тренду
Попри поточну корекцію, ринок залишається в напруженому очікуванні публікації протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи США та даних щодо ВВП, які мають з’явитися пізніше цього тижня. Ці документи повинні надати чіткіші сигнали щодо термінів майбутнього зниження відсоткових ставок, що є критичним фактором для активів, які не приносять відсоткового доходу.
Наразі більшість учасників ринку прогнозують перше скорочення ставки в червні або липні, що в перспективі може повернути золото до висхідного тренду.
