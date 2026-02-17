Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках

$43.100.11
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 16425 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 26989 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 22740 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 36158 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 29024 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 49893 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26809 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29781 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35732 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Помер відомий український психіатр та дисидент Семен Глузман16 лютого, 19:55 • 6630 перегляди
Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін16 лютого, 20:21 • 4634 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 10852 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 4160 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 4750 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 13744 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 24522 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 36159 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 49893 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 83546 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Село
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 4900 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 10806 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 13421 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 23113 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 29220 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Grand Theft Auto (серія відеоігор)

Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках

Київ • УНН

 • 10 перегляди

17 лютого світові ціни на золото знизилися на 1% до 4948 доларів за унцію. Це сталося через зміцнення долара та низьку ліквідність на азійських ринках.

Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках

У вівторок, 17 лютого, котирування золота продемонстрували негативну динаміку, втративши близько 1% вартості на тлі посилення позицій американської валюти. Зниження ціни відбулося в умовах низької ліквідності на ринку, оскільки ключові фінансові центри Азії, зокрема Китай, Гонконг та Сінгапур, залишаються зачиненими через святкування Місячного Нового року. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Основним драйвером падіння стало зміцнення індексу долара на 0,2%, що змусило спотову ціну на золото опуститися до позначки близько 4948 доларів за унцію.

Золото закріпилося вище 5000 доларів на тлі очікувань зниження ставок ФРС11.02.26, 06:11 • 4983 перегляди

Окрім валютного фактора, на ринок вплинула відсутність нових стимулів для зростання після оприлюднення змішаних даних щодо інфляції в США минулої п'ятниці. Аналітики зазначають, що поточне зниження також пов’язане з фіксацією прибутку трейдерами після нещодавнього ралі, яке вивело ціни на історичні максимуми на початку 2026 року.

Прогнози та очікування інвесторів

Золото втратило частину своїх позицій через низьку ліквідність під час свят в Азії та відсутність свіжих каталізаторів для зростання. Для відновлення штурму позначки у 6000 доларів знадобиться повернення долара до спадного тренду

– зазначив Тім Вотерер, головний аналітик KCM.

Попри поточну корекцію, ринок залишається в напруженому очікуванні публікації протоколів останнього засідання Федеральної резервної системи США та даних щодо ВВП, які мають з’явитися пізніше цього тижня. Ці документи повинні надати чіткіші сигнали щодо термінів майбутнього зниження відсоткових ставок, що є критичним фактором для активів, які не приносять відсоткового доходу.

Наразі більшість учасників ринку прогнозують перше скорочення ставки в червні або липні, що в перспективі може повернути золото до висхідного тренду.

Ціни на золото стабілізувалися вище 5000 доларів за унцію після лютневих коливань16.02.26, 05:20 • 4426 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Золото
Федеральна резервна система
Reuters
Гонконг
Сінгапур
Китай
Сполучені Штати Америки