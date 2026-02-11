$43.030.02
Золото закріпилося вище 5000 доларів на тлі очікувань зниження ставок ФРС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Ціна на золото зросла на 0,3% до 5038,66 долара за унцію після слабких даних щодо роздрібних продажів у США. Це посилило очікування ринку щодо пом'якшення монетарної політики ФРС.

Золото закріпилося вище 5000 доларів на тлі очікувань зниження ставок ФРС
Фото: Bloomberg

Вартість золота демонструє помірне зростання, утримуючи позиції вище психологічної позначки 5000 доларів за унцію. Основним драйвером стали слабкі дані щодо роздрібних продажів у США, які посилили очікування ринку щодо подальшого пом'якшення монетарної політики Федеральною резервною системою. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на дорогоцінний метал піднялася на 0,3% до рівня 5 038,66 долара після нещодавньої волатильності. Наприкінці січня золото досягло історичного максимуму понад 5595 доларів через геополітичну нестабільність та сумніви щодо незалежності ФРС, проте згодом відбулася технічна корекція. Наразі метал відіграв значну частину втрат, оскільки інвестори знову вбачають у ньому безпечну гавань на тлі стагнації споживчих витрат у США.

Золото дорожчає на тлі обвалу ринків, срібло демонструє волатильність06.02.26, 08:58 • 3428 переглядiв

Зниження вартості запозичень традиційно позитивно впливає на золото, оскільки воно не приносить процентного доходу і стає привабливішим у порівнянні з облігаціями.

Кандидат на посаду голови ФРС Кевін Ворш підтримує ідею подальшого зниження ставок, що додає впевненості покупцям злитків. Разом із золотом подорожчало і срібло, ціна якого зросла на 0,6% до 81,30 долара за унцію.

Попри застереження окремих посадовців ФРС про можливу паузу в перегляді ставок, великі банки зберігають оптимістичні прогнози. Аналітики BNP Paribas SA очікують зростання ціни до 6000 доларів до кінця поточного року.

Схожі позитивні очікування поділяють Goldman Sachs та Deutsche Bank, аргументуючи це збереженням фундаментальних причин для відходу інвесторів від традиційних валютних активів.

Котирування золота знижуються на тлі фіксації прибутку після історичного піку10.02.26, 06:11 • 3714 переглядiв

Степан Гафтко

