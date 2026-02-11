Золото закрепилось выше 5000 долларов на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

$43.030.02
51.120.36
ukenru
22:52 • 13040 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 15632 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 17058 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 20461 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 18632 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 16135 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 19394 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 24405 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 16376 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 28151 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Грузия «терпеливо» ждет восстановления отношений с США после игнорирования Вэнсом Тбилиси - AFP10 февраля, 18:14 • 6292 просмотра
Много изменений происходит в работе ПВО: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - Зеленский10 февраля, 18:21 • 4220 просмотра
OpenAI начала тестировать рекламу в ChatGPT10 февраля, 18:50 • 2968 просмотра
"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей10 февраля, 19:04 • 3302 просмотра
ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил10 февраля, 19:47 • 3640 просмотра
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 21479 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 28151 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 25391 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 41445 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 49175 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Богодухов
Иран
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 21528 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 23425 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 23120 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 48903 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 50687 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Spotify
Сериал

Золото закрепилось выше 5000 долларов на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Цена на золото выросла на 0,3% до 5038,66 доллара за унцию после слабых данных по розничным продажам в США. Это усилило ожидания рынка относительно смягчения монетарной политики ФРС.

Золото закрепилось выше 5000 долларов на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Фото: Bloomberg

Стоимость золота демонстрирует умеренный рост, удерживая позиции выше психологической отметки 5000 долларов за унцию. Основным драйвером стали слабые данные по розничным продажам в США, которые усилили ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на драгоценный металл поднялась на 0,3% до уровня 5 038,66 доллара после недавней волатильности. В конце января золото достигло исторического максимума более 5595 долларов из-за геополитической нестабильности и сомнений относительно независимости ФРС, однако впоследствии произошла техническая коррекция. Сейчас металл отыграл значительную часть потерь, поскольку инвесторы снова видят в нем безопасную гавань на фоне стагнации потребительских расходов в США.

Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность06.02.26, 08:58 • 3428 просмотров

Снижение стоимости заимствований традиционно положительно влияет на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится более привлекательным по сравнению с облигациями.

Кандидат на должность главы ФРС Кевин Уорш поддерживает идею дальнейшего снижения ставок, что добавляет уверенности покупателям слитков. Вместе с золотом подорожало и серебро, цена которого выросла на 0,6% до 81,30 доллара за унцию.

Несмотря на предостережения отдельных должностных лиц ФРС о возможной паузе в пересмотре ставок, крупные банки сохраняют оптимистичные прогнозы. Аналитики BNP Paribas SA ожидают роста цены до 6000 долларов к концу текущего года.

Похожие позитивные ожидания разделяют Goldman Sachs и Deutsche Bank, аргументируя это сохранением фундаментальных причин для ухода инвесторов от традиционных валютных активов.

Котировки золота снижаются на фоне фиксации прибыли после исторического пика10.02.26, 06:11 • 3714 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Золото
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты