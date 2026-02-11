Золото закрепилось выше 5000 долларов на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Фото: Bloomberg

Стоимость золота демонстрирует умеренный рост, удерживая позиции выше психологической отметки 5000 долларов за унцию. Основным драйвером стали слабые данные по розничным продажам в США, которые усилили ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на драгоценный металл поднялась на 0,3% до уровня 5 038,66 доллара после недавней волатильности. В конце января золото достигло исторического максимума более 5595 долларов из-за геополитической нестабильности и сомнений относительно независимости ФРС, однако впоследствии произошла техническая коррекция. Сейчас металл отыграл значительную часть потерь, поскольку инвесторы снова видят в нем безопасную гавань на фоне стагнации потребительских расходов в США.

Снижение стоимости заимствований традиционно положительно влияет на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится более привлекательным по сравнению с облигациями.

Кандидат на должность главы ФРС Кевин Уорш поддерживает идею дальнейшего снижения ставок, что добавляет уверенности покупателям слитков. Вместе с золотом подорожало и серебро, цена которого выросла на 0,6% до 81,30 доллара за унцию.

Несмотря на предостережения отдельных должностных лиц ФРС о возможной паузе в пересмотре ставок, крупные банки сохраняют оптимистичные прогнозы. Аналитики BNP Paribas SA ожидают роста цены до 6000 долларов к концу текущего года.

Похожие позитивные ожидания разделяют Goldman Sachs и Deutsche Bank, аргументируя это сохранением фундаментальных причин для ухода инвесторов от традиционных валютных активов.

