Золото закрепилось выше 5000 долларов на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Киев • УНН
Цена на золото выросла на 0,3% до 5038,66 доллара за унцию после слабых данных по розничным продажам в США. Это усилило ожидания рынка относительно смягчения монетарной политики ФРС.
Стоимость золота демонстрирует умеренный рост, удерживая позиции выше психологической отметки 5000 долларов за унцию. Основным драйвером стали слабые данные по розничным продажам в США, которые усилили ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Спотовая цена на драгоценный металл поднялась на 0,3% до уровня 5 038,66 доллара после недавней волатильности. В конце января золото достигло исторического максимума более 5595 долларов из-за геополитической нестабильности и сомнений относительно независимости ФРС, однако впоследствии произошла техническая коррекция. Сейчас металл отыграл значительную часть потерь, поскольку инвесторы снова видят в нем безопасную гавань на фоне стагнации потребительских расходов в США.
Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность06.02.26, 08:58 • 3428 просмотров
Снижение стоимости заимствований традиционно положительно влияет на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода и становится более привлекательным по сравнению с облигациями.
Кандидат на должность главы ФРС Кевин Уорш поддерживает идею дальнейшего снижения ставок, что добавляет уверенности покупателям слитков. Вместе с золотом подорожало и серебро, цена которого выросла на 0,6% до 81,30 доллара за унцию.
Несмотря на предостережения отдельных должностных лиц ФРС о возможной паузе в пересмотре ставок, крупные банки сохраняют оптимистичные прогнозы. Аналитики BNP Paribas SA ожидают роста цены до 6000 долларов к концу текущего года.
Похожие позитивные ожидания разделяют Goldman Sachs и Deutsche Bank, аргументируя это сохранением фундаментальных причин для ухода инвесторов от традиционных валютных активов.
Котировки золота снижаются на фоне фиксации прибыли после исторического пика10.02.26, 06:11 • 3714 просмотров