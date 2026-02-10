Котировки золота снижаются на фоне фиксации прибыли после исторического пика
Киев • УНН
Котировки золота снижаются после двухдневного восстановления, поскольку инвесторы фиксируют прибыль. На рынок влияют новые назначения в финансовом руководстве США и геополитическая напряженность.
Цены на золото продемонстрировали спад после двухдневного восстановления, поскольку инвесторы начали массово закрывать позиции для фиксации прибыли. Рынок драгоценных металлов остается нестабильным после январского обвала, пытаясь найти устойчивый уровень поддержки на фоне новых назначений в финансовом руководстве США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
В начале торгов спотовая цена на золото упала на 1,4%, ненадолго опустившись ниже отметки 5000 долларов за унцию, после чего частично отыграла падение. Несмотря на текущее снижение на 10% от исторического максимума, зафиксированного 29 января, общий годовой тренд остается восходящим. Аналитики связывают январский перегрев рынка со спекулятивным давлением, которое привело к антирекордным темпам обвала, сравнимым лишь с событиями 1980-х годов.
В то же время ключевые факторы поддержки – геополитическая напряженность и активные закупки центральными банками – не утратили своей актуальности. В частности, Центральный банк Китая продолжает наращивать золотые резервы уже 15-й месяц подряд. Другие драгоценные металлы также продемонстрировали негативную динамику: серебро упало на 1,8% до 81,92 доллара, а платина и палладий торговались в "красной зоне".
Влияние кадровых решений ФРС и экономические ожидания
Инвесторы сосредоточены на будущей политике Федеральной резервной системы после того, как Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на должность главы ведомства. Ожидается, что его назначение может стабилизировать монетарную политику США, что непосредственно повлияет на привлекательность золота как защитного актива.
Эта новость успокоила часть спекулянтов, игравших на неопределенности
Они сохраняют оптимистичные прогнозы относительно восстановления цен в долгосрочной перспективе.
Дополнительным индикатором для рынка станут данные об инфляции и отчет о занятости в США, запланированные на конец недели. Индекс спотового доллара Bloomberg укрепился на 0,1%, что создало дополнительное давление на котировки металлов. Несмотря на текущую волатильность, большинство крупных банков ожидают, что спрос со стороны официального сектора и бегство инвесторов из суверенных облигаций подтолкнут цены к новым рекордам уже во втором квартале 2026 года.
