Котировки золота снижаются на фоне фиксации прибыли после исторического пика

$43.050.09
50.760.13
ukenru
9 февраля, 22:01 • 5276 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 11729 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 12496 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 12819 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 13061 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 14616 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16630 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 27715 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 44575 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 43062 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
82%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад: чего ждать владельцам частных домов9 февраля, 18:14 • 4328 просмотра
НАТО в ближайшие дни готовится запустить военную миссию в Арктике - Reuters9 февраля, 18:18 • 3354 просмотра
Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания9 февраля, 18:35 • 5392 просмотра
Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"9 февраля, 18:39 • 7672 просмотра
На Киевщине работает "генераторное хозяйство" общей мощностью более 100 МВт - ОВА9 февраля, 20:51 • 4792 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 18866 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 26978 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 65657 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 87152 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 103051 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Гренландия
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 8714 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 11198 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 11822 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 38024 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 40859 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

Котировки золота снижаются на фоне фиксации прибыли после исторического пика

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Котировки золота снижаются после двухдневного восстановления, поскольку инвесторы фиксируют прибыль. На рынок влияют новые назначения в финансовом руководстве США и геополитическая напряженность.

Котировки золота снижаются на фоне фиксации прибыли после исторического пика
Фото: Bloomberg

Цены на золото продемонстрировали спад после двухдневного восстановления, поскольку инвесторы начали массово закрывать позиции для фиксации прибыли. Рынок драгоценных металлов остается нестабильным после январского обвала, пытаясь найти устойчивый уровень поддержки на фоне новых назначений в финансовом руководстве США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

В начале торгов спотовая цена на золото упала на 1,4%, ненадолго опустившись ниже отметки 5000 долларов за унцию, после чего частично отыграла падение. Несмотря на текущее снижение на 10% от исторического максимума, зафиксированного 29 января, общий годовой тренд остается восходящим. Аналитики связывают январский перегрев рынка со спекулятивным давлением, которое привело к антирекордным темпам обвала, сравнимым лишь с событиями 1980-х годов.

Биткойн стабилизировался выше 70 000 долларов после резких колебаний курса09.02.26, 06:44 • 3718 просмотров

В то же время ключевые факторы поддержки – геополитическая напряженность и активные закупки центральными банками – не утратили своей актуальности. В частности, Центральный банк Китая продолжает наращивать золотые резервы уже 15-й месяц подряд. Другие драгоценные металлы также продемонстрировали негативную динамику: серебро упало на 1,8% до 81,92 доллара, а платина и палладий торговались в "красной зоне".

Влияние кадровых решений ФРС и экономические ожидания

Инвесторы сосредоточены на будущей политике Федеральной резервной системы после того, как Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на должность главы ведомства. Ожидается, что его назначение может стабилизировать монетарную политику США, что непосредственно повлияет на привлекательность золота как защитного актива.

Эта новость успокоила часть спекулянтов, игравших на неопределенности

- отмечают эксперты Deutsche Bank и Goldman Sachs.

Они сохраняют оптимистичные прогнозы относительно восстановления цен в долгосрочной перспективе.

Дополнительным индикатором для рынка станут данные об инфляции и отчет о занятости в США, запланированные на конец недели. Индекс спотового доллара Bloomberg укрепился на 0,1%, что создало дополнительное давление на котировки металлов. Несмотря на текущую волатильность, большинство крупных банков ожидают, что спрос со стороны официального сектора и бегство инвесторов из суверенных облигаций подтолкнут цены к новым рекордам уже во втором квартале 2026 года.

Золото дорожает на фоне обвала рынков, серебро демонстрирует волатильность06.02.26, 08:58 • 3398 просмотров

Степан Гафтко

Экономика
Тренд
Золото
Федеральная резервная система
Дойче Банк
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты