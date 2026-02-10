Котирування золота знижуються на тлі фіксації прибутку після історичного піку
Котирування золота знижуються після дводенного відновлення, оскільки інвестори фіксують прибуток. На ринок впливають нові призначення у фінансовому керівництві США та геополітична напруженість.
Ціни на золото продемонстрували спад після дводенного відновлення, оскільки інвестори почали масово закривати позиції для фіксації прибутку. Ринок дорогоцінних металів залишається нестабільним після січневого обвалу, намагаючись знайти стійкий рівень підтримки на тлі нових призначень у фінансовому керівництві США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
На початку торгів спотова ціна на золото впала на 1,4%, ненадовго опустившись нижче позначки 5000 доларів за унцію, після чого частково відіграла падіння. Попри поточне зниження на 10% від історичного максимуму, зафіксованого 29 січня, загальний річний тренд залишається висхідним. Аналітики пов'язують січневий перегрів ринку зі спекулятивним тиском, який призвів до антирекордних темпів обвалу, порівнянних лише з подіями 1980–х років.
Водночас ключові чинники підтримки - геополітична напруженість та активні закупівлі центральними банками - не втратили своєї актуальності. Зокрема, Центральний банк Китаю продовжує нарощувати золоті резерви вже 15-й місяць поспіль. Інші дорогоцінні метали також продемонстрували негативну динаміку: срібло впало на 1,8% до 81,92 долара, а платина та паладій торгувалися в "червоній зоні".
Вплив кадрових рішень ФРС та економічні очікування
Інвестори зосереджені на майбутній політиці Федеральної резервної системи після того, як Дональд Трамп висунув кандидатуру Кевіна Ворша на посаду голови відомства. Очікується, що його призначення може стабілізувати монетарну політику США, що безпосередньо вплине на привабливість золота як захисного активу.
Вони зберігають оптимістичні прогнози щодо відновлення цін у довгостроковій перспективі.
Додатковим індикатором для ринку стануть дані про інфляцію та звіт про зайнятість у США, заплановані на кінець тижня. Індекс спотового долара Bloomberg зміцнився на 0,1%, що створило додатковий тиск на котирування металів. Попри поточну волатильність, більшість великих банків очікують, що попит з боку офіційного сектору та втеча інвесторів із суверенних облігацій підштовхнуть ціни до нових рекордів уже в другому кварталі 2026 року.
