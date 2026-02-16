Ціни на золото стабілізувалися вище 5000 доларів за унцію після лютневих коливань

$42.990.00
00:16 • 3810 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 10972 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 31553 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 34171 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 29738 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 29214 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 68477 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 50041 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 44081 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 34175 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ
15 лютого, 18:17
Зеленський оголосив про запровадження спортивних санкцій після скандалу на Олімпіаді
15 лютого, 18:34
МЗС України закликало до бойкоту Міжнародної премії ЮНЕСКО-росія ім. Менделєєва
15 лютого, 18:47
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYT
15 лютого, 19:10
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України
15 лютого, 21:02
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 14:11
Ексклюзив
15 лютого, 14:11
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25
Ексклюзив
13 лютого, 11:25
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00
Ексклюзив
13 лютого, 10:00
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
12 лютого, 11:15
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Китай
Німеччина
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти
01:45
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Фільм
Серіали

Ціни на золото стабілізувалися вище 5000 доларів за унцію після лютневих коливань

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Світові ціни на золото стабілізувалися вище 5000 доларів за унцію, незважаючи на фіксацію прибутку та незначне зниження. Аналітики прогнозують зростання до 5800 доларів за унцію до кінця другого кварталу.

Ціни на золото стабілізувалися вище 5000 доларів за унцію після лютневих коливань

Котирування золота продемонстрували незначне зниження на початку тижня, оскільки трейдери вдалися до фіксації прибутку після того, як метал знову перетнув межу у 5000 доларів за унцію. Помірні дані щодо інфляції в США, які показали зростання індексу споживчих цін лише на 0,2% у січні, послабили побоювання інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Поточна ціна у 5026 доларів за унцію встановилася після надзвичайно нестабільного періоду: наприкінці січня золото досягало історичного максимуму у 5595 доларів, після чого стався різкий обвал нижче рівня 4500 доларів.

Котирування золота знижуються на тлі фіксації прибутку після історичного піку10.02.26, 06:11 • 4004 перегляди

Наразі ринок намагається знайти рівновагу, водночас активність торгів дещо знизилася через святкування Нового року за місячним календарем у Китаї, який є одним із найбільших споживачів металу.

Прогнози аналітиків та стратегічні очікування на 2026 рік

Попри короткострокові відкати, провідні банківські установи, зокрема ANZ Group та Goldman Sachs, зберігають оптимізм щодо подальшої динаміки активу.

Аналітики очікують, що до кінця другого кварталу ціна може сягнути 5800 доларів за унцію, оскільки фундаментальні чинники - геополітична напруженість, недовіра до традиційних валют та масові закупівлі з боку центральних банків - залишаються незмінними.

Станом на 7:40 ранку в Сінгапурі спотова ціна на золото впала на 0,3% до 5 026,96 доларів за унцію. Срібло знизилося на 1,1% до 76,54 доларів за унцію.

Золото закріпилося вище 5000 доларів на тлі очікувань зниження ставок ФРС11.02.26, 06:11 • 4967 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Новий рік
Золото
Bloomberg
Сінгапур
Китай
Сполучені Штати Америки