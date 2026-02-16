Ціни на золото стабілізувалися вище 5000 доларів за унцію після лютневих коливань
Київ • УНН
Світові ціни на золото стабілізувалися вище 5000 доларів за унцію, незважаючи на фіксацію прибутку та незначне зниження. Аналітики прогнозують зростання до 5800 доларів за унцію до кінця другого кварталу.
Котирування золота продемонстрували незначне зниження на початку тижня, оскільки трейдери вдалися до фіксації прибутку після того, як метал знову перетнув межу у 5000 доларів за унцію. Помірні дані щодо інфляції в США, які показали зростання індексу споживчих цін лише на 0,2% у січні, послабили побоювання інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Поточна ціна у 5026 доларів за унцію встановилася після надзвичайно нестабільного періоду: наприкінці січня золото досягало історичного максимуму у 5595 доларів, після чого стався різкий обвал нижче рівня 4500 доларів.
Наразі ринок намагається знайти рівновагу, водночас активність торгів дещо знизилася через святкування Нового року за місячним календарем у Китаї, який є одним із найбільших споживачів металу.
Прогнози аналітиків та стратегічні очікування на 2026 рік
Попри короткострокові відкати, провідні банківські установи, зокрема ANZ Group та Goldman Sachs, зберігають оптимізм щодо подальшої динаміки активу.
Аналітики очікують, що до кінця другого кварталу ціна може сягнути 5800 доларів за унцію, оскільки фундаментальні чинники - геополітична напруженість, недовіра до традиційних валют та масові закупівлі з боку центральних банків - залишаються незмінними.
Станом на 7:40 ранку в Сінгапурі спотова ціна на золото впала на 0,3% до 5 026,96 доларів за унцію. Срібло знизилося на 1,1% до 76,54 доларів за унцію.
