Цены на золото стабилизировались выше 5000 долларов за унцию после февральских колебаний

00:16 • 6230 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 13733 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 35139 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 36413 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 31299 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 30183 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 69976 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 50581 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 44673 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34442 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Эксклюзивы
Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYTPhoto15 февраля, 19:10 • 14747 просмотра
Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп15 февраля, 20:23 • 3294 просмотра
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины15 февраля, 21:02 • 6646 просмотра
Компания Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount на фоне измененного предложения15 февраля, 21:47 • 3708 просмотра
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрелаVideo15 февраля, 22:26 • 6318 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 35139 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 100363 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 158289 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 89172 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 105591 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты01:45 • 1682 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 17541 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 25983 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 24673 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 27545 просмотра
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Золото
ЧатГПТ

Цены на золото стабилизировались выше 5000 долларов за унцию после февральских колебаний

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Мировые цены на золото стабилизировались выше 5000 долларов за унцию, несмотря на фиксацию прибыли и незначительное снижение. Аналитики прогнозируют рост до 5800 долларов за унцию к концу второго квартала.

Цены на золото стабилизировались выше 5000 долларов за унцию после февральских колебаний

Котировки золота продемонстрировали незначительное снижение в начале недели, поскольку трейдеры прибегли к фиксации прибыли после того, как металл снова пересек отметку в 5000 долларов за унцию. Умеренные данные по инфляции в США, которые показали рост индекса потребительских цен всего на 0,2% в январе, ослабили опасения инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Текущая цена в 5026 долларов за унцию установилась после чрезвычайно нестабильного периода: в конце января золото достигало исторического максимума в 5595 долларов, после чего произошел резкий обвал ниже уровня 4500 долларов.

Котировки золота снижаются на фоне фиксации прибыли после исторического пика10.02.26, 06:11 • 4004 просмотра

Сейчас рынок пытается найти равновесие, при этом активность торгов несколько снизилась из-за празднования Нового года по лунному календарю в Китае, который является одним из крупнейших потребителей металла.

Прогнозы аналитиков и стратегические ожидания на 2026 год

Несмотря на краткосрочные откаты, ведущие банковские учреждения, в частности ANZ Group и Goldman Sachs, сохраняют оптимизм относительно дальнейшей динамики актива.

Аналитики ожидают, что к концу второго квартала цена может достичь 5800 долларов за унцию, поскольку фундаментальные факторы - геополитическая напряженность, недоверие к традиционным валютам и массовые закупки со стороны центральных банков - остаются неизменными.

По состоянию на 7:40 утра в Сингапуре спотовая цена на золото упала на 0,3% до 5 026,96 долларов за унцию. Серебро снизилось на 1,1% до 76,54 долларов за унцию.

Золото закрепилось выше 5000 долларов на фоне ожиданий снижения ставок ФРС11.02.26, 06:11 • 4967 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Новый год
Золото
Bloomberg L.P.
Сингапур
Китай
Соединённые Штаты