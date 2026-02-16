Цены на золото стабилизировались выше 5000 долларов за унцию после февральских колебаний
Мировые цены на золото стабилизировались выше 5000 долларов за унцию, несмотря на фиксацию прибыли и незначительное снижение. Аналитики прогнозируют рост до 5800 долларов за унцию к концу второго квартала.
Котировки золота продемонстрировали незначительное снижение в начале недели, поскольку трейдеры прибегли к фиксации прибыли после того, как металл снова пересек отметку в 5000 долларов за унцию. Умеренные данные по инфляции в США, которые показали рост индекса потребительских цен всего на 0,2% в январе, ослабили опасения инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Текущая цена в 5026 долларов за унцию установилась после чрезвычайно нестабильного периода: в конце января золото достигало исторического максимума в 5595 долларов, после чего произошел резкий обвал ниже уровня 4500 долларов.
Сейчас рынок пытается найти равновесие, при этом активность торгов несколько снизилась из-за празднования Нового года по лунному календарю в Китае, который является одним из крупнейших потребителей металла.
Прогнозы аналитиков и стратегические ожидания на 2026 год
Несмотря на краткосрочные откаты, ведущие банковские учреждения, в частности ANZ Group и Goldman Sachs, сохраняют оптимизм относительно дальнейшей динамики актива.
Аналитики ожидают, что к концу второго квартала цена может достичь 5800 долларов за унцию, поскольку фундаментальные факторы - геополитическая напряженность, недоверие к традиционным валютам и массовые закупки со стороны центральных банков - остаются неизменными.
По состоянию на 7:40 утра в Сингапуре спотовая цена на золото упала на 0,3% до 5 026,96 долларов за унцию. Серебро снизилось на 1,1% до 76,54 долларов за унцию.
