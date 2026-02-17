Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters

Во вторник, 17 февраля, в Женеве стартует третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и США, направленный на прекращение полномасштабной войны. Встреча проходит на фоне значительного дипломатического давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая установила дедлайн для достижения соглашения до июня 2026 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Главным камнем преткновения на переговорах остаются территориальные претензии Москвы, в частности требования о полной передаче Донецкой области, что Киев категорически отвергает.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в состав команды также вошел руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и другие должностные лица. Российскую сторону представляет помощник Путина Владимир Мединский, чье присутствие вызывает скептицизм у Киева из-за его публичного отрицания суверенитета Украины.

Новый раунд переговоров в Женеве: Умеров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам

Кремль официально подтвердил, что на этот раз повестка дня расширена: помимо вопросов "энергетического перемирия" и обмена пленными, стороны переходят к обсуждению статуса оккупированных территорий, которые сейчас составляют около 20% площади Украины.

Президент Владимир Зеленский накануне встречи заявил о беспрецедентном внешнем давлении относительно территориальных уступок, подчеркнув, что гарантии безопасности должны предшествовать любым политическим компромиссам. В то же время США предлагают 15-летний план гарантий, тогда как Украина настаивает на долгосрочных обязательствах сроком от 30 до 50 лет. Эксперты отмечают, что проведение переговоров в Европе после раундов в Абу-Даби свидетельствует об интенсификации процесса, однако шансы на значительный прорыв остаются низкими из-за продолжающихся ударов РФ по украинской энергосистеме.

Мы обсудим более широкий круг вопросов, включая основные. Они касаются как территорий, так и всего остального, что связано с нашими требованиями