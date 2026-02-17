Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters

$43.100.11
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 13843 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 25170 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 21589 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 34643 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 28630 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48996 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26708 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29699 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35676 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 9978 просмотра
Зеленский поручил очистить СБУ от тех, кто служит на должностях не Украине, а другим интересам16 февраля, 19:05 • 5072 просмотра
Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман16 февраля, 19:55 • 4984 просмотра
Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин16 февраля, 20:21 • 3790 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 9846 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 12916 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 23706 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 34649 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды

Эксклюзив

16 февраля, 11:42 • 48999 просмотра
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 48999 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 82934 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 3474 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 10030 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 13018 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 22803 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28945 просмотра
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Женеве стартует третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Главным камнем преткновения остаются территориальные претензии Москвы.

Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters

Во вторник, 17 февраля, в Женеве стартует третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и США, направленный на прекращение полномасштабной войны. Встреча проходит на фоне значительного дипломатического давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая установила дедлайн для достижения соглашения до июня 2026 года. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Главным камнем преткновения на переговорах остаются территориальные претензии Москвы, в частности требования о полной передаче Донецкой области, что Киев категорически отвергает.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в состав команды также вошел руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и другие должностные лица. Российскую сторону представляет помощник Путина Владимир Мединский, чье присутствие вызывает скептицизм у Киева из-за его публичного отрицания суверенитета Украины.

Новый раунд переговоров в Женеве: Умеров ожидает предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным вопросам16.02.26, 21:23 • 3580 просмотров

Кремль официально подтвердил, что на этот раз повестка дня расширена: помимо вопросов "энергетического перемирия" и обмена пленными, стороны переходят к обсуждению статуса оккупированных территорий, которые сейчас составляют около 20% площади Украины.

Давление Вашингтона и риски для Киева

Президент Владимир Зеленский накануне встречи заявил о беспрецедентном внешнем давлении относительно территориальных уступок, подчеркнув, что гарантии безопасности должны предшествовать любым политическим компромиссам. В то же время США предлагают 15-летний план гарантий, тогда как Украина настаивает на долгосрочных обязательствах сроком от 30 до 50 лет. Эксперты отмечают, что проведение переговоров в Европе после раундов в Абу-Даби свидетельствует об интенсификации процесса, однако шансы на значительный прорыв остаются низкими из-за продолжающихся ударов РФ по украинской энергосистеме.

Мы обсудим более широкий круг вопросов, включая основные. Они касаются как территорий, так и всего остального, что связано с нашими требованиями

– заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украинская делегация уже в Женеве, готовится к переговорам - Зеленский16.02.26, 20:47 • 3024 просмотра

Степан Гафтко

