Украинская делегация уже в Женеве, готовится к переговорам - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже находится в Женеве, где завтра, 17 февраля, должен пройти очередной раунд переговоров. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. россия не может устоять против искушения в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от россии, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать