Украинская делегация уже в Женеве, готовится к переговорам - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация уже в Женеве для очередного раунда переговоров 17 февраля. Россия отвергает предложения прекратить огонь, продолжает штурмы и удары по городам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже находится в Женеве, где завтра, 17 февраля, должен пройти очередной раунд переговоров. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. россия не может устоять против искушения в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от россии, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать
Он отметил, что скоро будет уже год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина.
Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и долговременно. Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало
Напомним
Президент Зеленский поручил командующему Воздушными силами, министру обороны и руководителю Укрэнерго подготовить дополнительные меры защиты. Это связано с информацией разведки о подготовке Россией массированного удара.
Украинская переговорная группа официально отправилась в Швейцарию, где 17-18 февраля состоится очередной раунд консультаций по прекращению войны при посредничестве Вашингтона.