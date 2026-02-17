Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters

У вівторок, 17 лютого, у Женеві стартує третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, росії та США, спрямований на припинення повномасштабної війни. Зустріч проходить на тлі значного дипломатичного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа, яка встановила дедлайн для досягнення угоди до червня 2026 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Головним каменем спотикання під час переговорів залишаються територіальні претензії москви, зокрема вимоги щодо повної передачі Донецької області, що Київ категорично відкидає.

Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров, до складу команди також увійшов керівник Офісу президента Кирило Буданов та інші посадовці. російську сторону представляє помічник путіна володимир мединський, чия присутність викликає скептицизм у Києва через його публічне заперечення суверенітету України.

Новий раунд переговорів у Женеві: Умєров очікує предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань

кремль офіційно підтвердив, що цього разу порядок денний розширено: окрім питань "енергетичного перемир'я" та обміну полоненими, сторони переходять до обговорення статусу окупованих територій, які наразі складають близько 20% площі України.

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі заявив про безпрецедентний зовнішній тиск щодо територіальних поступок, наголосивши, що безпекові гарантії мають передувати будь-яким політичним компромісам. Водночас США пропонують 15-річний план гарантій, тоді як Україна наполягає на довгострокових зобов'язаннях терміном від 30 до 50 років. Експерти зазначають, що проведення переговорів у Європі після раундів в Абу-Дабі свідчить про інтенсифікацію процесу, проте шанси на значний прорив залишаються низькими через триваючі удари рф по українській енергосистемі.

Ми обговоримо ширше коло питань, включаючи основні. Вони стосуються як територій, так і всього іншого, що пов'язано з нашими вимогами