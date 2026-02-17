Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters

$43.100.11
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 14169 перегляди
16 лютого, 17:19 • 14169 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 25344 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 21714 перегляди
16 лютого, 14:18 • 21714 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
16 лютого, 13:44 • 34827 перегляди
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 34827 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
16 лютого, 12:57 • 28683 перегляди
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 28683 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 49108 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26718 перегляди
16 лютого, 09:37 • 26718 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29708 перегляди
16 лютого, 06:15 • 29708 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35682 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 9976 перегляди
Зеленський доручив очистити СБУ від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам16 лютого, 19:05 • 5072 перегляди
Помер відомий український психіатр та дисидент Семен Глузман16 лютого, 19:55 • 4984 перегляди
Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін16 лютого, 20:21 • 3790 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 9846 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій
16 лютого, 18:03 • 13004 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження
16 лютого, 14:10 • 23795 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 34830 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 49109 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
15 лютого, 14:11 • 83002 перегляди
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 83002 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 3556 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 10134 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 13053 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 22832 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28972 перегляди
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Женеві стартує третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, росією та США. Головним каменем спотикання залишаються територіальні претензії москви.

Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters

У вівторок, 17 лютого, у Женеві стартує третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, росії та США, спрямований на припинення повномасштабної війни. Зустріч проходить на тлі значного дипломатичного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа, яка встановила дедлайн для досягнення угоди до червня 2026 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Головним каменем спотикання під час переговорів залишаються територіальні претензії москви, зокрема вимоги щодо повної передачі Донецької області, що Київ категорично відкидає.

Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров, до складу команди також увійшов керівник Офісу президента Кирило Буданов та інші посадовці. російську сторону представляє помічник путіна володимир мединський, чия присутність викликає скептицизм у Києва через його публічне заперечення суверенітету України.

Новий раунд переговорів у Женеві: Умєров очікує предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань16.02.26, 21:23 • 3588 переглядiв

кремль офіційно підтвердив, що цього разу порядок денний розширено: окрім питань "енергетичного перемир'я" та обміну полоненими, сторони переходять до обговорення статусу окупованих територій, які наразі складають близько 20% площі України.

Тиск Вашингтона та ризики для Києва

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі заявив про безпрецедентний зовнішній тиск щодо територіальних поступок, наголосивши, що безпекові гарантії мають передувати будь-яким політичним компромісам. Водночас США пропонують 15-річний план гарантій, тоді як Україна наполягає на довгострокових зобов'язаннях терміном від 30 до 50 років. Експерти зазначають, що проведення переговорів у Європі після раундів в Абу-Дабі свідчить про інтенсифікацію процесу, проте шанси на значний прорив залишаються низькими через триваючі удари рф по українській енергосистемі.

Ми обговоримо ширше коло питань, включаючи основні. Вони стосуються як територій, так і всього іншого, що пов'язано з нашими вимогами

– заявив речник кремля дмитро пєсков.

Українська делегація вже в Женеві, готується до перемовин - Зеленський16.02.26, 20:47 • 3032 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
