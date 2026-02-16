Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство

Земля по улице Раскидайловской в Одессе, где расположена скандальная клиника "Одрекс", оказалась в центре уголовного расследования. Правоохранители проверяют, не произошло ли самовольное расширение территории и внесение изменений в государственные реестры без надлежащих на то законных оснований. Анализ открытых источников показывает: владельцы компании, которой принадлежит участок, и бенефициары структур, через которые работает "Одрекс" – это одни и те же люди. Так что речь идет о случайном совпадении или о продуманной модели незаконного захвата земли, читайте в материале УНН.

Фабрика "Акация" и ее земля

По данным из открытых источников, фабрика была основана в конце 90-х годов. Зарегистрирована она была уже тогда по адресу: Раскидайловская, 69/71.

По состоянию на сегодня среди задекларированных видов деятельности ООО: аренда и эксплуатация недвижимости, производство одежды, торговля текстилем и даже деятельность больничных учреждений и медицинская практика.

В сентябре 2007 года "Фабрика "Акация" сменила статус с закрытого акционерного общества на общество с ограниченной ответственностью.

Именно это юридическое лицо является владельцем земельного участка с кадастровым номером 5110137500:15:002:0003, в отношении которого продолжается следствие: площадь участка 1,4931 га; категория – земли промышленности; целевое назначение в соответствии с классификацией 11.02: "Для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности". Иначе говоря, речь идет о земле, на которой по документам могут размещаться производственные цеха, складские помещения, вспомогательные сооружения промышленного предприятия.

Начало 2010-х: появление клиники Odrex

Однако уже через 5 лет (в 2012 году) на этой земле начинает работать частное медицинское учреждение "Одрекс". Здания, расположенные на промышленном участке и имеющие конкретное промышленное назначение, передаются ООО "Фабрика "Акация" в аренду структуре, через которую осуществляла деятельность клиника в те годы.

Журналисты подозревают, что именно в этот период и мог произойти незаконный самовольный захват прилегающей к участку территории, а затем и незаконное изменение типа объекта с "нежилых зданий и сооружений" на "нежилые здания учреждения здравоохранения".

При этом, по информации Управления государственного архитектурно-строительного контроля, разрешительные документы на выполнение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию по этому адресу не регистрировались. Именно эти обстоятельства и стали основанием для открытия уголовного производства.

Кому принадлежит земля под скандальной клиникой Odrex

Учитывая обстоятельства, возникает еще один важный вопрос: Кому фактически принадлежит земля и кто будет нести ответственность за нарушение закона, в случае доказательства этого факта правоохранителями? Как сообщал УНН ранее, ныне совладельцами ООО "Фабрика Акация", которая владеет землей на Раскидайловской, 69/71, являются: Ирина Зайкова (42%), Лариса Мысоцкая (57,38%) и Евгений Савицкий (0,619%). Кроме того, ранее среди учредителей значился еще и Леонид Кучук (который позиционирует себя как основателя и идейного вдохновителя клиники "Одрекс"), однако позже он вышел из состава учредителей фабрики.

Те же фамилии фигурируют и среди учредителей ООО "Медицинский дом Odrex" – юридического лица, на лицензии которого сегодня работает скандальная клиника. Контрольный пакет в этой компании также сосредоточен у Ирины Зайковой (61,69%), значительную долю имеет Лариса Мысоцкая (17,52%), Тигран Арутюнян (20,56%) и Евгений Савицкий (0,23%).

По документам ООО "Фабрика Акация" и ООО "Медицинский дом Odrex" – это разные юридические лица. Но фактически контролируют и землю, и здания, и медицинский бизнес, который там работает, одни и те же люди.

Но и это не все. Наше внимание привлекло время изменения формы собственности фабрики с ЗАО на ООО – сентябрь 2007 года. Тогда же Кучук, Мысоцкая, Савицкий и Зайкова стали совладельцами "Акации". А как следует из судебного определения, за два месяца до этого фабрика получила в собственность именно тот земельный участок, который фигурирует в уголовном производстве. Конечно, это выглядит как совпадение, но к нему есть как минимум два предостережения:

Первое предостережение. Леонид Кучук и его многолетние партнеры по бизнесу, как указывали СМИ, еще с 90-х регистрировали свои компании на Раскидайловской, и, кажется так, что когда представилась возможность приобрести землю, которая фактически и так уже использовалась, – это было сделано.

Второе предостережение. На момент приобретения указанного участка фабрикой "Акация" руководила Ольга Грамма, а по состоянию на сегодня ею руководит Александр Грамма. Родственники они или нет – нам неизвестно. Но из открытых реестров мы узнаем, что после увольнения с должности руководителя "Акции" Ольга Грамма руководит компанией "Автомобилист-А", учредителем которой сейчас является Виктор Бежинару (которому, похоже, достаются все "списанные" фирмы владельцев клиники "Одрекс", ведь именно на него была перерегистрирована компания "Дом медицины", которая фигурирует в уголовном производстве о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана). Именно такой "списанной" компанией является и "Автомобилист-А", ведь ранее ее совладельцами были Зайкова, Мысоцкая и Савицкий.

Итак, выглядит так, что и приобретение земельного участка, и дальнейшее его расширение, и изменение целевого назначения – вполне логично связано с теми же, кто стоит за клиникой.

Политический контекст и как Гурвиц может быть связан с землей под Odrex

В этой истории есть еще один аспект, который нельзя игнорировать – время и политический контекст. Как мы уже упоминали ранее, "Фабрика "Акация" стала владелицей участка в 2007 году – именно в период активного перераспределения земельных ресурсов в Одессе. Тогда городом руководил Эдуард Гурвиц, а земельные решения принимались в довольно непрозрачной атмосфере, что неоднократно становилось предметом журналистских расследований.

Ранее УНН писал о связях основателя бренда "Одрекс" Леонида Кучука с политической средой того времени. В СМИ его называли спонсором Гурвица, а также человеком, который имел влияние на формирование городского совета в 2006 году.

Учитывая эти факты, имеем еще логичные вопросы: как именно частная компания получила в собственность почти полтора гектара земли промышленного назначения в черте города? Происходило ли это на конкурентных началах? Изменялось ли впоследствии целевое назначение в установленном порядке? И еще один вопрос: могло ли наличие политических контактов Гурвица и Кучука облегчить принятие необходимых решений в период формирования бизнес-структуры Odrex?

Пока правоохранители проверяют обстоятельства застройки и использования земли под скандальной клиникой Odrex. Однако, если в рамках расследования встанет вопрос законности первоначального приобретения участка, политический контекст 2007-2008 годов может приобрести совсем другое значение.

Публичная позиция клиники Odrex по уголовному делу о земле

При таких обстоятельствах публичная позиция адвокатов скандальной Odrex выглядит противоречивой: с одной стороны, они настаивают, что клиника не имеет никакого отношения к уголовному производству, ведь следственные действия якобы касаются исключительно арендодателя ООО "Фабрика "Акация". С другой стороны, умалчивают факт, что владельцы компании, которой принадлежит земля и здания на ней, и учредители клиники Odrex фактически одни и те же люди с интересным политическим влиянием и бэкграундом.