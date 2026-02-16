Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации

На днях в медиа и соцсетях появились предупреждения о возможной угрозе от российских военных для Бортнической станции аэрации (БСА), которая обеспечивает очистку сточных вод Киева и части населенных пунктов области. В случае ее остановки столица может столкнуться с нарушением работы канализационной системы, загрязнением окружающей среды и ростом санитарно-эпидемиологических рисков, предупреждают эксперты.

Перерастет ли возможная ракетно-дроновая атака на БСА в "канализационный коллапс" для столицы и экологический кризис для всей Киевщины, разбирались журналисты УНН.

Удар по Бортнической станции аэрации: какая информация появилась в соцсетях

Несколько дней назад ряд Telegram-каналов написал о том, что россия якобы может планировать атаку на Бортническую станцию аэрации — главные канализационные очистные сооружения Киева, которые расположены в одноименном микрорайоне на юге столицы.

И потенциальный удар по ней будет означать не просто локальные перебои, а гуманитарный и экологический кризис на национальном уровне.

Столичная станция аэрации: что о ней необходимо знать

Бортническая станция аэрации (БСА) — единственный городской комплекс полной биологической очистки сточных вод Киева и части агломерации. Ее проектная мощность — 1,8 млн м³/сутки (3 блока по 600 тыс.), но фактический приток в последние годы ниже: 0,6–0,9 млн м³/сутки (в среднем около 0,75 млн).

Кроме Киева, БСА обслуживает ряд населенных пунктов и общин, в частности Вышгород, Ирпень, Вишневое, Коцюбинское и пригороды на юге и западе столицы.

Кратковременное обесточивание на несколько часов снижает эффективность очистки, повышает риск аварийных сбросов в пиковые часы и может вызвать неприятные запахи; после восстановления питания работа стабилизируется за 12–48 часов. Длительное обесточивание на сутки и более заставляет ограничивать режимы, повышает риск попадания недостаточно очищенных стоков в Днепр и может привести к ограничениям водоснабжения, подтоплениям и санитарным угрозам.

Физические повреждения насосно-коллекторной инфраструктуры или блоков очистки уменьшают мощность и ухудшают качество сбросов, вызывая локальные переполнения. Худший сценарий — авария на иловых полях с разливом осадка и загрязненных вод, что угрожает масштабным и длительным загрязнением и возможными ограничениями водоснабжения.

Почему именно Бортническая станция — критически важная точка для всего мегаполиса и почему заменить ее временными решениями вроде биотуалетов сейчас нереально, УНН эксклюзивно поговорил с председателем Союза потребителей коммунальных услуг Олегом Попенко.

Бортническая станция как "точка отказа" для Киева

Ключевой тезис эксперта таков: у Киева фактически нет альтернативной схемы обращения со стоками. Если станция перестает работать, город получает коллапс не локально, а сразу системно: жилой фонд, бизнес, больницы, торговля, любые объекты, где есть канализация, будут парализованы.

"Практически город на 80 – 90% станет нежизнеспособным. Невозможно будет проживать в многоквартирных домах, потому что фактически не будет в городе работать канализация. Это приведет практически к полному коллапсу в городе - прогнозирует эксперт.

И растолковывает: критическая инфраструктура работает до тех пор, пока есть резервирование — дублирование мощностей, обходные маршруты, альтернативные источники энергии. В случае Бортничей резервного сброса нет. А значит, любой критический сбой создает цепную реакцию, которая станет началом коммунального и экологического коллапса.

Почему нет альтернативы Бортничам и почему вопрос нельзя решить быстро

На вопрос, почему в городе нет другой станции такого масштаба, эксперт отвечает:

"Сложно построить такую же станцию аэрации в городе. То есть это не история про "поставили модуль и запустили".

И на то существуют две причины. Первая - инженерная. Такая инфраструктура проектируется десятилетиями, привязана к коллекторам, рельефу, логистике стоков, земельным решениям. Вторая — управленческая: резервирование стоит денег уже сейчас, а выгоду дает отложенную во времени. Поэтому часто проигрывает проектам, от которых можно получить выгоду в режиме реального времени.

Повреждение столичной станции аэрации: экологическое измерение инцидента

Олег Попенко признает, что точные последствия такой атаки вс рф трудно спрогнозировать, но оценка масштаба однозначна: они будут катастрофическими.

Прежде всего потому, что наполнение канализационных труб в таком случае либо остается в системе, либо выходит наружу, либо попадает в водоемы. И любой из этих вариантов означает загрязнение, которое потом долго и дорого ликвидировать. И мегаполис без очистки быстро погрузится в санитарный кризис.

Отдельно эксперт подчеркивает фактор энергообеспечения.

Не забываем, что у нас огромные отключения, резервных источников питания нет. И прокачивать даже канализацию мы не сможем - предостерегает председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

То есть риск не только в самом ударе по объекту, но и в любой ситуации, где система теряет питание и управляемость.

Эпидемиологические риски: от пищевых отравлений до эпидемии холеры

Самые чувствительные риски, которые "потянет" за собой повреждение БСА, находятся в плоскости санитарно-эпидемиологической. Собеседник УНН отсылает за деталями к медикам и Госпродпотребслужбе, но ключевой вывод формулирует четко:

"Любые вирусные болезни … заболеваемость ими увеличится в десятки раз. Это будут все болезни, связанные, в том числе, и с холерной палочкой. Мы говорим (о том, — ред.), что очень велика вероятность, что в Киеве будет эпидемия".

Почему биотуалеты и выгребные ямы не спасут киевлян, если остановится станция аэрации

После блэкаутов и зимних аварий в Киеве уже звучали идеи "полевых решений" проблемы: биотуалеты, выгребные ямы, мобильные комплексы. Но Олег Попенко резко критикует такие инициативы как маложизнеспособные.

Прежде всего пользы не будет от выгребных ям.

Потому что любая выгребная яма — это сразу вспышка заболеваемости. Никакая выгребная яма не спасает - убеждает эксперт.

Во-вторых, мобильные санитарные решения имеют очень малую пропускную способность: одна точка (так называемый "биотуалет") приспособлена для пользования до 40 – 50 людьми. Если учесть, что в столице сейчас постоянно и временно проживает 3–3,5 миллиона человек, такое решение никак не спасет от коммунального коллапса, если прекратит работу БСА. То есть биотуалеты могут быть локальным временным решением, но не способны полноценно заменить городскую канализационную систему.

Бортническая станция аэрации остается критически важным объектом для работы канализационной системы Киева и очистки сточных вод. В случае ее повреждения или остановки город может столкнуться с масштабными перебоями в водоотведении, загрязнением окружающей среды и повышением санитарно-эпидемиологических рисков. Ведь быстро заменить мощности станции альтернативными решениями невозможно, а временные меры могут иметь лишь ограниченный эффект.

Напомним, Киев сталкивается с нестабильным электроснабжением и рисками для тепла; критические объекты работают на генераторах, но жилые районы не имеют гарантий. Город получает помощь от международных партнеров, но остаются проблемы с инфраструктурой и подготовкой к зиме.