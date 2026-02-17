$43.170.07
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 23091 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 32991 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 27101 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 42223 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 30662 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 53508 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27179 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30083 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35947 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 42223 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 53508 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 85980 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"

Киев • УНН

 • 2794 просмотра

Президент США Дональд Трамп посоветовал Украине действовать "быстро" в отношении переговоров. Это произошло перед мирными переговорами в Женеве, где основной темой станут территории.

Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"

Президент США Дональд Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро", о чем сказал журналистам на борту Air Force One во время полета в Вашингтон, пишет УНН.

Он указал на "большие переговоры, это будет очень просто".

Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам говорю

- заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы в такой позиции, что хотим, чтобы они дошли", - отметил Трамп.

Дополнение

Его заявление прозвучало перед очередным раундом мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве.

Сообщалось, что во время переговоров территории станут основной темой.

Юлия Шрамко

