Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп посоветовал Украине действовать "быстро" в отношении переговоров. Это произошло перед мирными переговорами в Женеве, где основной темой станут территории.
Президент США Дональд Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро", о чем сказал журналистам на борту Air Force One во время полета в Вашингтон, пишет УНН.
Он указал на "большие переговоры, это будет очень просто".
Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам говорю
"Мы в такой позиции, что хотим, чтобы они дошли", - отметил Трамп.
Дополнение
Его заявление прозвучало перед очередным раундом мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве.
Сообщалось, что во время переговоров территории станут основной темой.