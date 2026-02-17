Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"

$43.100.11
51.130.09
ukenru
04:30 • 11364 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 18617 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 29186 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 24193 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 37938 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 29531 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 50822 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26948 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29900 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35819 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0.7м/с
84%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін16 лютого, 20:21 • 6432 перегляди
Західні ветерани на винищувачах F-16 розпочали бойові чергування в небі над Київщиною – Intelligence16 лютого, 21:26 • 4772 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 11991 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 6182 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 6794 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 14629 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 25379 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 37945 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 50825 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 84116 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 6896 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 11361 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 13940 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 23516 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 29539 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Золото

Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Президент США Дональд Трамп порадив Україні діяти "швидко" щодо переговорів. Це відбулося перед мирними переговорами в Женеві, де основною темою стануть території.

Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко", про що сказав журналістам на борту Air Force One під час подорожі до Вашингтона, пише УНН.

Він вказав на "великі переговори, це буде дуже просто".

Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу

- заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми в такій позиції, що хочемо, щоб вони дійшли", - зазначив Трамп.

Доповнення

Його заява прозвучала перед черговим раундом мирних переговорів за участю України, США та рф у Женеві.

Повідомлялося, що під час переговорів території стануть основною темою.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Воєнний стан
Війна в Україні
Air Force One
Женева
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна