Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп порадив Україні діяти "швидко" щодо переговорів. Це відбулося перед мирними переговорами в Женеві, де основною темою стануть території.
Президент США Дональд Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко", про що сказав журналістам на борту Air Force One під час подорожі до Вашингтона, пише УНН.
Він вказав на "великі переговори, це буде дуже просто".
Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу
"Ми в такій позиції, що хочемо, щоб вони дійшли", - зазначив Трамп.
Доповнення
Його заява прозвучала перед черговим раундом мирних переговорів за участю України, США та рф у Женеві.
Повідомлялося, що під час переговорів території стануть основною темою.