В США не знают, серьезно ли россияне настроены завершить войну в Украине - посол при НАТО

Соединенные Штаты продолжают дипломатические усилия по завершению войны России против Украины, однако признают, что переговорный процесс будет сложным и зависит от готовности обеих сторон. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире FOX News, передает УНН.

По его словам, пока Вашингтон не уверен, что Россия действительно настроена на прекращение боевых действий, однако ожидает переговоров в Женеве.

Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены завершить эту войну. Но мы ожидаем продуктивных переговоров в Женеве. В то же время очевидно, что для завершения войны нужна готовность обеих сторон – отметил Уитакер.

Он подчеркнул, что война должна быть остановлена как можно скорее из-за масштабных человеческих потерь.

Эта война должна закончиться. Кровопролитие должно прекратиться – президент Трамп говорит об этом абсолютно четко – сказал посол.

Уитакер подчеркнул, что ключевым и самым сложным вопросом в переговорах остается тема территорий.

Это чрезвычайно сложные и комплексные вопросы. Как отмечалось ранее, все фактически сводится к одному – территориям. И это будет самый трудный вопрос для решения – пояснил он.

Отдельно посол США при НАТО подчеркнул роль президента США в переговорном процессе по Украине.

Президент Трамп заслуживает признания, ведь он единственный, кто способен усадить обе стороны за стол переговоров и продолжать работать над договоренностью, если такое соглашение вообще возможно – заявил Уитакер.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат работу с союзниками и партнерами, чтобы добиться прекращения войны и достижения устойчивого мира для Украины.

Напомним

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и Россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.