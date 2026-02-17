$43.170.07
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 9526 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 6970 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 23882 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 21578 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 24532 просмотра
В США не знают, серьезно ли россияне настроены завершить войну в Украине - посол при НАТО

Киев • УНН

 • 32 просмотра

США продолжают дипломатические усилия для завершения войны, но считают переговоры сложными. Посол США при НАТО Мэттью Уиттакер отметил, что ключевым вопросом являются территории, а президент Трамп играет важную роль в переговорном процессе.

В США не знают, серьезно ли россияне настроены завершить войну в Украине - посол при НАТО

Соединенные Штаты продолжают дипломатические усилия по завершению войны России против Украины, однако признают, что переговорный процесс будет сложным и зависит от готовности обеих сторон. Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире FOX News, передает УНН.

По его словам, пока Вашингтон не уверен, что Россия действительно настроена на прекращение боевых действий, однако ожидает переговоров в Женеве.

Мы не знаем, серьезно ли россияне настроены завершить эту войну. Но мы ожидаем продуктивных переговоров в Женеве. В то же время очевидно, что для завершения войны нужна готовность обеих сторон 

– отметил Уитакер.

Он подчеркнул, что война должна быть остановлена как можно скорее из-за масштабных человеческих потерь.

Эта война должна закончиться. Кровопролитие должно прекратиться – президент Трамп говорит об этом абсолютно четко 

– сказал посол.

Уитакер подчеркнул, что ключевым и самым сложным вопросом в переговорах остается тема территорий.

Это чрезвычайно сложные и комплексные вопросы. Как отмечалось ранее, все фактически сводится к одному – территориям. И это будет самый трудный вопрос для решения 

– пояснил он.

Отдельно посол США при НАТО подчеркнул роль президента США в переговорном процессе по Украине.

Президент Трамп заслуживает признания, ведь он единственный, кто способен усадить обе стороны за стол переговоров и продолжать работать над договоренностью, если такое соглашение вообще возможно 

– заявил Уитакер.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат работу с союзниками и партнерами, чтобы добиться прекращения войны и достижения устойчивого мира для Украины.

Напомним

Ранее глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина, США и Россия начинают новый раунд переговоров в Женеве.

Андрей Тимощенков

