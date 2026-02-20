$43.290.03
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist

Киев • УНН

 • 0 просмотра

По мнению The Economist, шансы путина на победу в Украине уменьшаются, а мирные переговоры не дадут ему выхода из ловушки. Экономическая и политическая нестабильность угрожает россии, разрушая планы диктатора.

путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist

российский диктатор владимир путин попал в "тиски собственного создания": шансы на то, что его войска в Украине приведут к чему-то, что он сможет назвать победой, уменьшаются. Об этом говорится в материале The Economist, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что многие ожидали, что мирные переговоры в Женеве дадут путину "выход", ведь президент США Дональд Трамп заставит Украину уступить территорию.

На самом деле, этот путь отступления становится менее вероятным. И даже если мирное соглашение будет заключено, последствия внутри россии будут угрожать экономической и политической нестабильностью, разрушив планы путина быть зачисленным в величайшие лидеры в истории

- пишет издание.

Авторы указывают, что первой проблемой для путина является поле боя: в "великой отечественной войне", с июня 1941 года по май 1945 года, Красная Армия продвинулась на 1600 км от москвы до Берлина, тогда как в "этой более длительной войне" российские войска на Донетчине продвинулись лишь на 60 км.

На сегодняшний момент путин не сможет этого изменить. В течение первых трех лет россия наращивала свою армию. К концу прошлого года она теряла больше людей, чем могла набрать. Они плохо обучены, моральный дух низок, а уровень дезертирства выше, чем когда-либо. Starlink отрезал российские войска от контрабандных терминалов, от которых они зависели для целей. Их собственное правительство отключило Telegram, который они использовали для общения на передовой

- говорится в статье.

В США не знают, серьезно ли россияне настроены завершить войну в Украине - посол при НАТО17.02.26, 17:05 • 2867 просмотров

Авторы прогнозируют, что путин будет пытаться увеличить количество и качество новобранцев. При этом путин может нанести удары по украинским городам и электросетям, чтобы разрушить моральный дух и экономику. Но одни лишь воздушные атаки вряд ли приведут к капитуляции.

"россия полагается на деньги, а не на патриотизм, для набора солдат. Вероятность смерти или ранения, пренебрежение ветеранами и попытка государства избежать выплаты "денег за гроб" семьям погибших солдат – все это повышает стоимость вербовки. Остальная экономика сокращается. Выплаты по долгам растут. Перспективы доходов от нефти плохие. ... Сам мир может спровоцировать кризис в россии. ... Проблема перераспределения ресурсов с ведения войны, включая поиск работы для солдат, возвращающихся с фронта, может привести к глубокой рецессии", - резюмирует издание.

Напомним

По информации Reuters, руководители пяти европейских разведок не верят в быстрое завершение войны, несмотря на заявления Трампа. Они считают, что Россия использует переговоры для ослабления санкций и не стремится к миру.

Шансов на переговоры мало - Мерц прогнозирует длительную войну между рф и Украиной19.02.26, 10:16 • 4610 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Электроэнергия
Старлинк
Женева
The Economist
Дональд Трамп
Украина
Берлин