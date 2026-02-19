$43.290.03
51.260.09
ukenru
Топ-розвідники Європи вважають, що рф використовує переговори з США для послаблення санкцій і бізнес-угод та не прагне миру - Reuters

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Керівники п'яти європейських розвідок не вірять у швидке завершення війни, попри заяви Трампа. Вони вважають, що Росія використовує переговори для послаблення санкцій та не прагне миру.

Топ-розвідники Європи вважають, що рф використовує переговори з США для послаблення санкцій і бізнес-угод та не прагне миру - Reuters

Керівники європейських розвідок "песимістично налаштовані щодо шансів на досягнення угоди цього року, щоб припинити війну росії в Україні", попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що переговори за посередництва США наблизили перспективу угоди "досить близько", повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Керівники п'яти європейських розвідувальних агентств, які нещодавно поспілкувалися з Reuters на умовах анонімності, заявили, що "росія не хоче закінчувати війну швидко". Четверо з них заявили, що "москва використовує переговори зі США, щоб просувати послаблення санкцій та укладення бізнес-угод".

Переговори, останній раунд яких відбувся цього тижня в Женеві, є "театром переговорів", сказав один з керівників європейської розвідки.

Ці зауваження, пише видання, вказують на разючу прірву в мисленні між європейськими столицями та Білим домом, який, за словами України, хоче укласти мирну угоду до червня перед проміжними виборами до Конгресу США в листопаді. Трамп каже, що, на його думку, глава кремля володимир путін хоче укласти угоду.

"росія не прагне мирної угоди. Вони прагнуть своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", – сказав один з керівників європейської розвідки. "До них належать зміщення українського лідера Володимира Зеленського та перетворення України на "нейтральний" буфер стосовно Заходу", пише видання.

Головне питання, за словами другого керівника розвідки, полягає в тому, що росія не хоче і не потребує швидкого миру, а її економіка "не перебуває на межі колапсу".

Хоча керівники розвідки не повідомили, як вони отримали свою інформацію, їхні служби використовують людські джерела, перехоплені комунікації та різні інші засоби. Усі вони заявили, що вважають росію пріоритетною ціллю для збору розвідувальних даних.

"Цього тижня українські та російські перемовники зустрілися на третій зустрічі за посередництва США у 2026 році без жодного прориву щодо ключових питань спотикання, включаючи територію", - зауважує видання.

Другий глава розвідки заявив, що "росія може бути задоволена територіально, якщо отримає частину Донецька, що залишилася, але це не виконає її ціль зі повалення прозахідного уряду Зеленського".

Третій керівник розвідки заявив, що "існує хибне переконання, що відмова України від Донецька швидко призведе до мирної угоди".

"У випадку, якщо росіяни отримають ці поступки, я (думаю), що це, можливо, початок справжніх переговорів", – сказав чиновник, передбачивши, що росія потім висуне подальші вимоги.

Керівник розвідки, не надавши доказів, також висловив стурбованість "дуже обмеженим" рівнем майстерності ведення переговорів з росією на Заході, зокрема з європейської сторони, яка, за словами Зеленського, повинна відігравати активну роль у переговорах.

Американську сторону очолюють Стів Віткофф, забудовник і давній друг Трампа, та Джаред Кушнер, зять президента США. Обидва працювали над іншими конфліктами від імені Трампа, але жоден з них не є кваліфікованими дипломатами і не має жодного конкретного досвіду щодо росії чи України.

У відповідь на запит про коментар речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що анонімна критика не допомогла зусиллям США щодо вирішення війни. "Президент Трамп і його команда зробили більше, ніж будь-хто, щоб об'єднати обидві сторони, зупинити вбивства та досягти мирної угоди", - сказала речниця.

Двоє чиновників заявили, що москва намагається розділити переговори на два різні напрямки – один зосереджений на війні, а другий – на двосторонніх угодах зі США, які включатимуть послаблення санкцій для росії

- ідеться у публікації.

Зеленський сказав, що його розвідувальні служби повідомили йому, що американські та російські переговірники обговорювали двосторонні угоди про співпрацю на суму до 12 трильйонів доларів, які запропонував російський посланець кирило дмитрієв, пише видання.

Європейські чиновники не надали подробиць щодо цих обговорень.

Другий керівник розвідки заявив, що пропозиція була розроблена, щоб зацікавити як Трампа, так і російських олігархів, які не отримали прибутку від війни через санкції, але чию лояльність путіну потрібно зберегти, на тлі того, як економіка росії стикається з посиленням труднощів.

Чиновник сказав, що зрештою росія є "стійким суспільством", яке може витримати труднощі.

Однак третій чиновник сказав, що росія зіткнулася з "дуже високими" фінансовими ризиками у другій половині 2026 року, посилаючись, серед інших факторів, на обмежений доступ москви до ринків капіталу через санкції та високу вартість запозичень.

Деякі аналітики кажуть, що російська економіка знаходиться десь між стагнацією та рецесією після зростання лише на 1% минулого року.

Скасування санкцій проти рф відповідає інтересам США - спецпредставник кремля дмитрієв19.02.26, 03:26 • 16164 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Конгрес США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Донецьк