Скасування санкцій проти рф відповідає інтересам США - спецпредставник кремля дмитрієв
Київ • УНН
Спецпредставник кремля кирило дмитрієв заявив, що США скасують санкції проти рф, оскільки вони коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів. Він стверджує, що портфель потенційних американо-російських проєктів становить понад 14 трильйонів доларів.
США зрештою скасують санкції проти рф, оскільки вони коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів. Про це у соцмережі Х заявив спецпредставник кремля кирило дмітрієв, повідомляє УНН.
Деталі
Цей пост став відповіддю дипломата на статтю The Economist, у якій стверджувалося, що росія пропонує США угоди на 12 трильйонів доларів в обмін на скасування санкцій.
Скасування санкцій проти Росії відповідає інтересам США. Портфель потенційних американо-російських проєктів становить понад 14 трильйонів доларів
Нагадаємо
Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що росія залишається відкритою до співпраці зі США, але не сподівається на відновлення економічних зв’язків, незважаючи на постійні зусилля Вашингтона щодо завершення війни в Україні.
