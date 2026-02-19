$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 12455 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 30021 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 27167 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 37849 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 26769 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 20572 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 23875 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 25411 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 18152 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18845 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Скасування санкцій проти рф відповідає інтересам США - спецпредставник кремля дмитрієв

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Спецпредставник кремля кирило дмитрієв заявив, що США скасують санкції проти рф, оскільки вони коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів. Він стверджує, що портфель потенційних американо-російських проєктів становить понад 14 трильйонів доларів.

Скасування санкцій проти рф відповідає інтересам США - спецпредставник кремля дмитрієв

США зрештою скасують санкції проти рф, оскільки вони коштували американському бізнесу понад 300 мільярдів доларів. Про це у соцмережі Х заявив спецпредставник кремля кирило дмітрієв, повідомляє УНН.

Деталі

Цей пост став відповіддю дипломата на статтю The Economist, у якій стверджувалося, що росія пропонує США угоди на 12 трильйонів доларів в обмін на скасування санкцій.

Скасування санкцій проти Росії відповідає інтересам США. Портфель потенційних американо-російських проєктів становить понад 14 трильйонів доларів

- написав дмітрієв.

Нагадаємо

Днями міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що росія залишається відкритою до співпраці зі США, але не сподівається на відновлення економічних зв’язків, незважаючи на постійні зусилля Вашингтона щодо завершення війни в Україні.

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
російська пропаганда
Санкції
Україна