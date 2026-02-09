лавров не бачить "світлого майбутнього" для економічних зв'язків зі США - Reuters

росія залишається відкритою до співпраці зі США, але не сподівається на відновлення економічних зв’язків, незважаючи на постійні зусилля Вашингтона щодо завершення війни в Україні, заявив міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтерв’ю, опублікованому в понеділок. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У розмові з російським медіа TV BRICS лавров зазначив те, що назвав оголошеною метою США "економічне домінування".

"Ми також не бачимо яскравого майбутнього у економічній сфері", — сказав лавров.

Російські посадовці, зокрема представник кирило дмитрієв, раніше говорили про перспективи значного відновлення економічних відносин зі США у рамках будь-якого майбутнього мирного врегулювання в Україні.

США розробили нові санкції проти рф, але ознак впровадження немає - Bloomberg

Видання зазначає, що хоча президент Дональд Трамп також висловлювався за відновлення економічної співпраці з москвою та приймав свого російського колегу володимира путіна на території США після повернення до Білого дому, він запровадив додаткові жорсткі санкції проти життєво важливого енергетичного сектору росії.

Лавров також згадав про ворожість Трампа до блоку БРІКС, до якого входять росія, Китай, Індія, Бразилія та інші великі економіки, що розвиваються.

"Самі американці створюють штучні перешкоди на цьому шляху (до інтеграції в БРІКС – ред.)", — сказав він.

"Ми просто змушені шукати додаткові, захищені шляхи для розвитку наших фінансових, економічних, логістичних та інших проєктів із країнами БРІКС".

лавров висловився про можливість нападу рф на Європу