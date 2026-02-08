лавров висловився про можливість нападу рф на Європу
Київ • УНН
Глава мзс рф сергій лавров стверджує, що росія не збирається нападати на Європу. Однак, у разі нападу Європи на рф, буде надана повноцінна військова відповідь.
росія не збирається нападати на Європу, але готова дати повноцінну військову відповідь у разі потреби. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Ні на яку Європу ми не збираємося нападати, нам це абсолютно ні до чого. І якщо раптом Європа ... почне нападати на рф, президент сказав, що це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку, це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами
Раніше
російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війні "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися".