лавров висловився про можливість нападу рф на Європу

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Глава мзс рф сергій лавров стверджує, що росія не збирається нападати на Європу. Однак, у разі нападу Європи на рф, буде надана повноцінна військова відповідь.

лавров висловився про можливість нападу рф на Європу

росія не збирається нападати на Європу, але готова дати повноцінну військову відповідь у разі потреби. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Ні на яку Європу ми не збираємося нападати, нам це абсолютно ні до чого. І якщо раптом Європа ... почне нападати на рф, президент сказав, що це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку, це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами 

- зазначив глава мзс рф.

Готові прямо зараз: путін почав погрожувати Європі війною02.12.25, 18:38 • 10002 перегляди

Раніше

російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війні "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися".

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Європа