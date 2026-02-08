лавров висловився про можливість нападу рф на Європу

росія не збирається нападати на Європу, але готова дати повноцінну військову відповідь у разі потреби. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Ні на яку Європу ми не збираємося нападати, нам це абсолютно ні до чого. І якщо раптом Європа ... почне нападати на рф, президент сказав, що це буде не спеціальною військовою операцією з нашого боку, це буде повноцінна військова відповідь усіма наявними військовими засобами