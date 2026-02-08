лавров высказался о возможности нападения рф на Европу
Киев • УНН
Глава мид рф сергей лавров утверждает, что россия не собирается нападать на Европу. Однако, в случае нападения Европы на рф, будет дан полноценный военный ответ.
россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это абсолютно ни к чему. И если вдруг Европа... начнет нападать на рф, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами
Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной02.12.25, 18:38 • 10003 просмотра
Ранее
российский диктатор владимир путин принялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".