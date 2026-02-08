лавров высказался о возможности нападения рф на Европу

$43.140.00
19:59 • 168 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 6500 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 11517 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 13763 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 16771 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 17143 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 12961 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11354 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 23859 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 37830 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Британская разведка: рф усиливает контроль над информационным пространством и коммуникациями8 февраля, 10:32 • 12377 просмотра
Индийские НПЗ сокращают закупки российской нефти для заключения сделки с США - Reuters8 февраля, 10:48 • 11005 просмотра
Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах8 февраля, 11:04 • 7108 просмотра
ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева8 февраля, 11:28 • 10404 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр15:32 • 11294 просмотра
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 24260 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 45607 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 64618 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 58488 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 59209 просмотра
лавров высказался о возможности нападения рф на Европу

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Глава мид рф сергей лавров утверждает, что россия не собирается нападать на Европу. Однако, в случае нападения Европы на рф, будет дан полноценный военный ответ.

лавров высказался о возможности нападения рф на Европу

россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это абсолютно ни к чему. И если вдруг Европа... начнет нападать на рф, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами 

- отметил глава мид рф.

Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной02.12.25, 18:38 • 10003 просмотра

Ранее

российский диктатор владимир путин принялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Европа