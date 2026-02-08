лавров высказался о возможности нападения рф на Европу

россия не собирается нападать на Европу, но готова дать полноценный военный ответ в случае необходимости. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это абсолютно ни к чему. И если вдруг Европа... начнет нападать на рф, президент сказал, что это будет не специальной военной операцией с нашей стороны, это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами - отметил глава мид рф.

Готовы прямо сейчас: путин начал угрожать Европе войной

Ранее

российский диктатор владимир путин принялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".