08:22 • 7182 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 13128 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 19881 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 37077 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 39007 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 35951 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 35313 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25999 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17664 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13217 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что рф остается открытой для сотрудничества с США, но не надеется на возобновление экономических связей. Он отметил, что США стремятся к экономическому доминированию.

лавров не видит "светлого будущего" для экономических связей с США - Reuters

россия остается открытой для сотрудничества с США, но не надеется на восстановление экономических связей, несмотря на постоянные усилия Вашингтона по завершению войны в Украине, заявил министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью, опубликованном в понедельник. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В разговоре с российским медиа TV BRICS лавров отметил то, что назвал объявленной целью США "экономическое доминирование".

"Мы также не видим яркого будущего в экономической сфере", — сказал лавров.

российские чиновники, в том числе представитель кирилл дмитриев, ранее говорили о перспективах значительного восстановления экономических отношений с США в рамках любого будущего мирного урегулирования в Украине.

США разработали новые санкции против рф, но признаков внедрения нет - Bloomberg04.02.26, 12:47 • 3552 просмотра

Издание отмечает, что хотя президент Дональд Трамп также высказывался за возобновление экономического сотрудничества с москвой и принимал своего российского коллегу владимира путина на территории США после возвращения в Белый дом, он ввел дополнительные жесткие санкции против жизненно важного энергетического сектора россии.

лавров также упомянул о враждебности Трампа к блоку БРИКС, в который входят россия, Китай, Индия, Бразилия и другие крупные развивающиеся экономики.

"Сами американцы создают искусственные препятствия на этом пути (к интеграции в БРИКС – ред.)", — сказал он.

"Мы просто вынуждены искать дополнительные, защищенные пути для развития наших финансовых, экономических, логистических и других проектов со странами БРИКС".

лавров высказался о возможности нападения рф на Европу08.02.26, 21:43 • 8230 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
БРИКС
Reuters
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина