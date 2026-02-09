россия остается открытой для сотрудничества с США, но не надеется на восстановление экономических связей, несмотря на постоянные усилия Вашингтона по завершению войны в Украине, заявил министр иностранных дел россии сергей лавров в интервью, опубликованном в понедельник. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В разговоре с российским медиа TV BRICS лавров отметил то, что назвал объявленной целью США "экономическое доминирование".

"Мы также не видим яркого будущего в экономической сфере", — сказал лавров.

российские чиновники, в том числе представитель кирилл дмитриев, ранее говорили о перспективах значительного восстановления экономических отношений с США в рамках любого будущего мирного урегулирования в Украине.

Издание отмечает, что хотя президент Дональд Трамп также высказывался за возобновление экономического сотрудничества с москвой и принимал своего российского коллегу владимира путина на территории США после возвращения в Белый дом, он ввел дополнительные жесткие санкции против жизненно важного энергетического сектора россии.

лавров также упомянул о враждебности Трампа к блоку БРИКС, в который входят россия, Китай, Индия, Бразилия и другие крупные развивающиеся экономики.

"Сами американцы создают искусственные препятствия на этом пути (к интеграции в БРИКС – ред.)", — сказал он.

"Мы просто вынуждены искать дополнительные, защищенные пути для развития наших финансовых, экономических, логистических и других проектов со странами БРИКС".

