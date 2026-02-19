Отмена санкций против РФ отвечает интересам США - спецпредставитель Кремля Дмитриев

$43.260.09
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 12442 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 29973 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 27119 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 37807 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 26750 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 20561 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 23869 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 25408 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18148 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18843 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Популярные новости
Допуск россиян и белорусов к Паралимпийским играм - в Украине отреагировали18 февраля, 16:08 • 5276 просмотра
В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"Photo18 февраля, 16:34 • 9460 просмотра
Собака выбежала на трассу во время женского командного спринта на Олимпиаде-2026Video18 февраля, 17:06 • 3932 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 13395 просмотра
Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону18 февраля, 18:31 • 5756 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 13423 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 29973 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 24615 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 37807 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 61978 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Великобритания
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 3798 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 16800 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 18824 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 24249 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 36708 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Отмена санкций против РФ отвечает интересам США - спецпредставитель Кремля Дмитриев

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что США отменят санкции против РФ, поскольку они стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов. Он утверждает, что портфель потенциальных американо-российских проектов составляет более 14 триллионов долларов.

Отмена санкций против РФ отвечает интересам США - спецпредставитель Кремля Дмитриев

США в конечном итоге отменят санкции против РФ, поскольку они стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель кремля кирилл дмитриев, сообщает УНН.

Детали

Этот пост стал ответом дипломата на статью The Economist, в которой утверждалось, что россия предлагает США сделки на 12 триллионов долларов в обмен на отмену санкций.

Отмена санкций против России отвечает интересам США. Портфель потенциальных американо-российских проектов составляет более 14 триллионов долларов

- написал дмитриев.

Напомним

На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что россия остается открытой к сотрудничеству с США, но не надеется на возобновление экономических связей, несмотря на постоянные усилия Вашингтона по завершению войны в Украине.

Украина и США обсудили санкции против энергетики России и поставки американского СПГ - Шмыгаль16.02.26, 18:20 • 3247 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Украина