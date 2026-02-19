Отмена санкций против РФ отвечает интересам США - спецпредставитель Кремля Дмитриев
Киев • УНН
Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что США отменят санкции против РФ, поскольку они стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов. Он утверждает, что портфель потенциальных американо-российских проектов составляет более 14 триллионов долларов.
США в конечном итоге отменят санкции против РФ, поскольку они стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель кремля кирилл дмитриев, сообщает УНН.
Этот пост стал ответом дипломата на статью The Economist, в которой утверждалось, что россия предлагает США сделки на 12 триллионов долларов в обмен на отмену санкций.
Отмена санкций против России отвечает интересам США. Портфель потенциальных американо-российских проектов составляет более 14 триллионов долларов
На днях министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что россия остается открытой к сотрудничеству с США, но не надеется на возобновление экономических связей, несмотря на постоянные усилия Вашингтона по завершению войны в Украине.
