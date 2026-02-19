Топ-разведчики Европы считают, что РФ использует переговоры с США для ослабления санкций и бизнес-сделок и не стремится к миру - Reuters

Руководители европейских разведок "пессимистично настроены относительно шансов на достижение соглашения в этом году, чтобы прекратить войну России в Украине", несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США приблизили перспективу соглашения "достаточно близко", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Руководители пяти европейских разведывательных агентств, которые недавно пообщались с Reuters на условиях анонимности, заявили, что "Россия не хочет заканчивать войну быстро". Четверо из них заявили, что "Москва использует переговоры с США, чтобы продвигать ослабление санкций и заключение бизнес-сделок".

Переговоры, последний раунд которых состоялся на этой неделе в Женеве, являются "театром переговоров", сказал один из руководителей европейской разведки.

Эти замечания, пишет издание, указывают на разительную пропасть в мышлении между европейскими столицами и Белым домом, который, по словам Украины, хочет заключить мирное соглашение до июня перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре. Трамп говорит, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин хочет заключить сделку.

"Россия не стремится к мирному соглашению. Они стремятся к своим стратегическим целям, и они не изменились", – сказал один из руководителей европейской разведки. "К ним относятся смещение украинского лидера Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральный" буфер по отношению к Западу", пишет издание.

Главный вопрос, по словам второго руководителя разведки, заключается в том, что Россия не хочет и не нуждается в быстром мире, а ее экономика "не находится на грани коллапса".

Хотя руководители разведки не сообщили, как они получили свою информацию, их службы используют человеческие источники, перехваченные коммуникации и различные другие средства. Все они заявили, что считают Россию приоритетной целью для сбора разведывательных данных.

"На этой неделе украинские и российские переговорщики встретились на третьей встрече при посредничестве США в 2026 году без какого-либо прорыва по ключевым вопросам преткновения, включая территорию", - отмечает издание.

Второй глава разведки заявил, что "Россия может быть удовлетворена территориально, если получит оставшуюся часть Донецка, но это не выполнит ее цель по свержению прозападного правительства Зеленского".

Третий руководитель разведки заявил, что "существует ошибочное убеждение, что отказ Украины от Донецка быстро приведет к мирному соглашению".

"В случае, если россияне получат эти уступки, я (думаю), что это, возможно, начало настоящих переговоров", – сказал чиновник, предсказав, что Россия затем выдвинет дальнейшие требования.

Руководитель разведки, не предоставив доказательств, также выразил обеспокоенность "очень ограниченным" уровнем мастерства ведения переговоров с Россией на Западе, в частности с европейской стороны, которая, по словам Зеленского, должна играть активную роль в переговорах.

Американскую сторону возглавляют Стив Уиткофф, застройщик и давний друг Трампа, и Джаред Кушнер, зять президента США. Оба работали над другими конфликтами от имени Трампа, но ни один из них не является квалифицированными дипломатами и не имеет никакого конкретного опыта в отношении России или Украины.

В ответ на запрос о комментарии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что анонимная критика не помогла усилиям США по разрешению войны. "Президент Трамп и его команда сделали больше, чем кто-либо, чтобы объединить обе стороны, остановить убийства и достичь мирного соглашения", - сказала пресс-секретарь.

Двое чиновников заявили, что Москва пытается разделить переговоры на два разных направления – одно сосредоточено на войне, а второе – на двусторонних соглашениях с США, которые будут включать ослабление санкций для России - говорится в публикации.

Зеленский сказал, что его разведывательные службы сообщили ему, что американские и российские переговорщики обсуждали двусторонние соглашения о сотрудничестве на сумму до 12 триллионов долларов, которые предложил российский посланник Кирилл Дмитриев, пишет издание.

Европейские чиновники не предоставили подробностей относительно этих обсуждений.

Второй руководитель разведки заявил, что предложение было разработано, чтобы заинтересовать как Трампа, так и российских олигархов, которые не получили прибыли от войны из-за санкций, но чью лояльность Путину нужно сохранить, на фоне того, как экономика России сталкивается с усилением трудностей.

Чиновник сказал, что в конечном итоге Россия является "стойким обществом", которое может выдержать трудности.

Однако третий чиновник сказал, что Россия столкнулась с "очень высокими" финансовыми рисками во второй половине 2026 года, ссылаясь, среди других факторов, на ограниченный доступ Москвы к рынкам капитала из-за санкций и высокую стоимость заимствований.

Некоторые аналитики говорят, что российская экономика находится где-то между стагнацией и рецессией после роста всего на 1% в прошлом году.

