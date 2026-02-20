MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого 19 лютого 2026

Один з найбільш епатажних артистів, співак MELOVIN дав свій коментар стосовно того, що його колишній наречений зрадив його з одруженим чоловіком. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення MELOVIN у Telegram.

Днями стало відомо, що артист завершив стосунки із військовим медиком Петром Злотею. Пара розійшлася мирно і знаменитість у себе в Stories подякував Петру "за досвід".

MELOVIN не став замовчувати цей момент та зупинив плітки стосовно невірності Петра у своєму Телеграмі. Зокрема, артист дав зрозуміти, що попри розставання чудово ставиться до колишнього коханого.

Ох. Що тільки не придумають, щоб хайпувати. Петро - чудовий хлопець. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, не є правдою. Він - людина честі і герой, який рятує життя. Це весь мій коментар