Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 13040 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 21516 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 18735 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 31694 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 21970 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 33536 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 26757 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25760 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25070 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18864 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого 19 лютого 2026

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Співак MELOVIN спростував чутки про невірність свого колишнього нареченого Петра Злоті, назвавши його "людиною честі". Пара розійшлася мирно після 2,5 місяців заручин.

MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого

Один з найбільш епатажних артистів, співак MELOVIN дав свій коментар стосовно того, що його колишній наречений зрадив його з одруженим чоловіком. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення MELOVIN у Telegram.

Деталі

Днями стало відомо, що артист завершив стосунки із військовим медиком Петром Злотею. Пара розійшлася мирно і знаменитість у себе в Stories подякував Петру "за досвід".

MELOVIN не став замовчувати цей момент та зупинив плітки стосовно невірності Петра у своєму Телеграмі. Зокрема, артист дав зрозуміти, що попри розставання чудово ставиться до колишнього коханого.

Ох. Що тільки не придумають, щоб хайпувати. Петро - чудовий хлопець. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, не є правдою. Він - людина честі і герой, який рятує життя. Це весь мій коментар

- зазначив співак.

Нагадаємо

MELOVIN наприкінці минулого року отримав публічну пропозицію руки і серця від Петра Злоті. Пара була в особливому статусі 2,5 місяці.

Концерт MELOVIN у Рівному скасували через протести проти одностатевих шлюбів18.02.26, 11:52 • 3634 перегляди

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
Музикант
Шлюб