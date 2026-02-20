MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого 19 лютого 2026
Київ • УНН
Співак MELOVIN спростував чутки про невірність свого колишнього нареченого Петра Злоті, назвавши його "людиною честі". Пара розійшлася мирно після 2,5 місяців заручин.
Один з найбільш епатажних артистів, співак MELOVIN дав свій коментар стосовно того, що його колишній наречений зрадив його з одруженим чоловіком. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення MELOVIN у Telegram.
Деталі
Днями стало відомо, що артист завершив стосунки із військовим медиком Петром Злотею. Пара розійшлася мирно і знаменитість у себе в Stories подякував Петру "за досвід".
MELOVIN не став замовчувати цей момент та зупинив плітки стосовно невірності Петра у своєму Телеграмі. Зокрема, артист дав зрозуміти, що попри розставання чудово ставиться до колишнього коханого.
Ох. Що тільки не придумають, щоб хайпувати. Петро - чудовий хлопець. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, не є правдою. Він - людина честі і герой, який рятує життя. Це весь мій коментар
Нагадаємо
MELOVIN наприкінці минулого року отримав публічну пропозицію руки і серця від Петра Злоті. Пара була в особливому статусі 2,5 місяці.
