MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного 19 февраля 2026
Киев • УНН
Певец MELOVIN опроверг слухи о неверности своего бывшего жениха Петра Злоти, назвав его "человеком чести". Пара разошлась мирно после 2,5 месяцев помолвки.
Один из самых эпатажных артистов, певец MELOVIN дал свой комментарий относительно того, что его бывший жених изменил ему с женатым мужчиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение MELOVIN в Telegram.
Детали
На днях стало известно, что артист завершил отношения с военным медиком Петром Злотей. Пара разошлась мирно, и знаменитость у себя в Stories поблагодарил Петра "за опыт".
MELOVIN не стал замалчивать этот момент и остановил сплетни относительно неверности Петра в своем Телеграме. В частности, артист дал понять, что несмотря на расставание прекрасно относится к бывшему возлюбленному.
Ох. Что только не придумают, чтобы хайповать. Петр - замечательный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить, не является правдой. Он - человек чести и герой, который спасает жизни. Это весь мой комментарий
Напомним
MELOVIN в конце прошлого года получил публичное предложение руки и сердца от Петра Злоте. Пара была в особом статусе 2,5 месяца.
