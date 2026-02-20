$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 13601 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 22931 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 19399 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 32629 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 22498 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 34040 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26949 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25843 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25154 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18905 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного 19 февраля 2026

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Певец MELOVIN опроверг слухи о неверности своего бывшего жениха Петра Злоти, назвав его "человеком чести". Пара разошлась мирно после 2,5 месяцев помолвки.

MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного

Один из самых эпатажных артистов, певец MELOVIN дал свой комментарий относительно того, что его бывший жених изменил ему с женатым мужчиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение MELOVIN в Telegram.

Детали

На днях стало известно, что артист завершил отношения с военным медиком Петром Злотей. Пара разошлась мирно, и знаменитость у себя в Stories поблагодарил Петра "за опыт".

MELOVIN не стал замалчивать этот момент и остановил сплетни относительно неверности Петра в своем Телеграме. В частности, артист дал понять, что несмотря на расставание прекрасно относится к бывшему возлюбленному.

Ох. Что только не придумают, чтобы хайповать. Петр - замечательный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить, не является правдой. Он - человек чести и герой, который спасает жизни. Это весь мой комментарий

- отметил певец.

Напомним

MELOVIN в конце прошлого года получил публичное предложение руки и сердца от Петра Злоте. Пара была в особом статусе 2,5 месяца.

Концерт MELOVIN в Ровно отменили из-за протестов против однополых браков18.02.26, 11:52

Станислав Кармазин

ОбществоКультура
Музыкант
Брак