Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 00:18 • 9002 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 18550 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 21137 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 28190 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 22669 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 38358 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 33438 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28513 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26281 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25743 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля16 января, 21:47 • 7364 просмотра
Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы16 января, 22:29 • 7314 просмотра
Эксклюзивный "ретро-Bronco" Кевина Харта будет выставлен на аукцион без резервной цены16 января, 23:02 • 4940 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 4002 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране04:30 • 4282 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 28192 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 18754 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 50630 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 81684 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 100347 просмотра
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сирил Рамафоса
Илон Маск
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Великобритания
Венесуэла
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 554 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok03:45 • 3174 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 4238 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 9670 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 21736 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках с голубым оттенком на встрече в Елисейском дворце. Накануне у него был покрасневший правый глаз во время новогоднего обращения к Вооруженным силам.

Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в пятницу в солнцезащитных очках с голубым оттенком во время встречи в Елисейском дворце по институциональному будущему Новой Каледонии, пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Пожалуйста, извините за эти очки, которые связаны с незначительным вопросом. Я должен их носить некоторое время, поэтому вам придется терпеть меня в таком состоянии

- сказал Макрон.

Накануне Макрон появился с покрасневшим правым глазом во время своего новогоднего обращения к Вооруженным силам страны на военной базе Истр (Буш-дю-Рон).

"Это всего лишь мелочь", - пояснил президент Франции. "Воспринимайте это как отсылку к глазу тигра. Для тех, кто понял отсылку, это знак решимости", - пошутил он.

"Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы" - Шольц показал свое фото после травмы с повязкой на глазу04.09.23, 11:59 • 585713 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Новый год
Елисейский дворец
Эмманюэль Макрон
Франция