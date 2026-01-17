Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон появился в солнцезащитных очках с голубым оттенком на встрече в Елисейском дворце. Накануне у него был покрасневший правый глаз во время новогоднего обращения к Вооруженным силам.
Президент Франции Эммануэль Макрон появился в пятницу в солнцезащитных очках с голубым оттенком во время встречи в Елисейском дворце по институциональному будущему Новой Каледонии, пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.
Пожалуйста, извините за эти очки, которые связаны с незначительным вопросом. Я должен их носить некоторое время, поэтому вам придется терпеть меня в таком состоянии
Накануне Макрон появился с покрасневшим правым глазом во время своего новогоднего обращения к Вооруженным силам страны на военной базе Истр (Буш-дю-Рон).
"Это всего лишь мелочь", - пояснил президент Франции. "Воспринимайте это как отсылку к глазу тигра. Для тех, кто понял отсылку, это знак решимости", - пошутил он.
