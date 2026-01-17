Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці

$43.180.08
17 січня, 00:18 • 8734 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 18215 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 20935 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 27847 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 22535 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 38291 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 33392 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28496 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26270 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25725 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Технік Kia подав до суду на компанію через серйозну травму під час ремонту автомобіля16 січня, 21:47 • 7198 перегляди
Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази16 січня, 22:29 • 7164 перегляди
Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни16 січня, 23:02 • 4796 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 3824 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30 • 4126 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 27847 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 18597 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 50496 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 81557 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 100216 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сиріл Рамафоса
Ілон Маск
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Велика Британія
Венесуела
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 132 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 2994 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 3844 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 9536 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 21675 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах з блакитним відтінком на зустрічі в Єлисейському палаці. Напередодні у нього було почервоніле праве око під час новорічного звернення до Збройних сил.

Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці

Президент Франції Еммануель Макрон з'явився в п'ятницю в сонцезахисних окулярах з блакитним відтінком під час зустрічі в Єлисейському палаці щодо інституційного майбутнього Нової Каледонії, пише УНН з посиланням на Le Parisien.

Будь ласка, вибачте за ці окуляри, які пов'язані з незначним питанням. Я мушу їх носити деякий час, тому вам доведеться терпіти мене в такому стані

- сказав Макрон.

Напередодні Макрон з'явився із почервонілим правим оком під час свого новорічного звернення до Збройних сил країни на військовій базі Істр (Буш-дю-Рон).

"Це лише дрібниця", - пояснив президент Франції. "Сприймайте це як відсилку до ока тигра. Для тих, хто зрозумів відсилку, це знак рішучості", - пожартував він.

"Не можу дочекатися, щоб побачити меми" - Шольц показав своє фото після травми з пов'язкою на оці04.09.23, 11:59 • 585711 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Новий рік
Єлисейський палац
Емманюель Макрон
Франція