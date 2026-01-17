Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці

Президент Франції Еммануель Макрон з'явився в п'ятницю в сонцезахисних окулярах з блакитним відтінком під час зустрічі в Єлисейському палаці щодо інституційного майбутнього Нової Каледонії, пише УНН з посиланням на Le Parisien.

Будь ласка, вибачте за ці окуляри, які пов'язані з незначним питанням. Я мушу їх носити деякий час, тому вам доведеться терпіти мене в такому стані - сказав Макрон.

Напередодні Макрон з'явився із почервонілим правим оком під час свого новорічного звернення до Збройних сил країни на військовій базі Істр (Буш-дю-Рон).

"Це лише дрібниця", - пояснив президент Франції. "Сприймайте це як відсилку до ока тигра. Для тих, хто зрозумів відсилку, це знак рішучості", - пожартував він.

