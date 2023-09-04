"Не можу дочекатися, щоб побачити меми" - Шольц показав своє фото після травми з пов'язкою на оці

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"Як би не постраждав... Не можу дочекатися, щоб побачити меми. Дякую за добрі побажання, виглядає гірше, ніж є!", - написав канцлер.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав травму під час пробіжки в суботу. Про це повідомляла його пресслужба, пише Bild

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц, на жаль, змушений скасувати свої зустрічі в Гессені цієї неділі після невеликої спортивної аварії. Під час пробіжки він упав і отримав синці на обличчі. На його призначення на найближчий тиждень це не вплине", - йшлося в повідомленні.

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