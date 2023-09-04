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"Що таке в ім'я Бога?" - в Бундестазі кажуть, що Шольц єдиний, хто блокує постачання крилатих ракет Україні

Київ • УНН

 • 733916 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Страк-Ціммерманн на своїй сторінці у X (колишній Twitter) зазначила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц єдиний в коаліції, хто блокує постачання Україні крилатих ракет Taurus, передає УНН.

Цитата

"На даний момент" він не хоче поставляти Таврус". "Прямо зараз", однак, в Україні продовжують гинути люди. Що таке
федеральний канцлере, в ім'я Бога? Він один блокує це рішення всередині коаліції. Це безвідповідально", - написала вона.

Доповнення

Голова оборонного комітету неодноразово виступила, за передачу крилатих ракет Україні.

"Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus для того, щоб атакувати суто військові об'єкти на території росії, звідки постійно завдаються удари", — зазначала Страк-Ціммерманн.

Однак, як раніше повідомляв УНН, нових рішень щодо питання передачі Taurus Україні станом на середину серпня не було. Про це заявляв німецький канцлер Олаф Шольц під час дебатів на телеканалі N-TV.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що процес передачі крилатих ракет Україні не займе більше, як рік.

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