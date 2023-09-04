"Что такое во имя Бога?" - в Бундестаге говорят, что Шольц единственный, кто блокирует поставки крылатых ракет Украине

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"На данный момент" он не хочет поставлять Таврус". "Прямо сейчас", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Что такое

федеральный канцлер, во имя Господа? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - написала она.

Дополнение

Глава оборонного комитета неоднократно выступила, за передачу крылатых ракет Украине.

"Украине нужны немецкие крылатые ракеты Taurus для того, чтобы атаковать чисто военные объекты на территории России, откуда постоянно наносятся удары", - отмечала Страк-Циммерманн.

Однако, как ранее сообщал УНН, новых решений по вопросу передачи Taurus Украине по состоянию на середину августа не было. Об этом заявлял немецкий канцлер Олаф Шольц во время дебатов на телеканале N-TV.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что процесс передачи крылатых ракет Украине не займет больше года.

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