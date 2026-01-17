Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой

Ежегодно 17 января в мире отмечается Всемирный день пиццы - блюда, которое давно вышло за пределы национальной кухни и стало частью глобальной культуры. Подробнее об этом дне, интересные факты о пицце и происхождении этого блюда расскажет УНН.

Детали

Всемирный день пиццы посвящен одному из самых популярных блюд в мире. Официального международного статуса дата не имеет, однако ее широко отмечают во многих странах, а в Италии даже на государственном уровне. Кроме того, особое значение пицца приобрела после того, как в 2017 году неаполитанская пицца была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как появилась пицца

История пиццы начинается задолго до современной Италии. Еще в Древней Греции, Египте и Персии выпекали плоские лепешки с начинками, обычно, это были сыр, зелень, финики или овощи. Тогда как в Древней Греции такое блюдо называлось плакус, к тому же и римляне знали похожий хлеб, который назывался panis focacius, что означает "прародитель фокаччи".

Современный вид пицца приобрела в Неаполе, в XVIII-XIX веках, когда к лепешке начали добавлять помидоры, привезенные из Америки. Кстати, сначала блюдо считалось едой для бедных, а первая пиццерия - Pizzeria Port’Alba, открылась в Неаполе в 1830 году, тогда как люди смогли высоко оценить это блюдо.

Маргарита, маринара и строгие правила

Одной из самых известных стала пицца "Маргарита", которую, по легенде, в 1889 году создал неаполитанский производитель пиццы Раффаэле Эспозито в честь королевы Маргариты Савойской. Ее начинка: помидоры, моцарелла и базилик, что означает цвета флага Италии.

А вот пицца "Маринара", с помидорами, чесноком, орегано и оливковым маслом - считается одним из древнейших разновидностей. Интересно и то, что с 1984 года Ассоциация настоящей неаполитанской пиццы установила четкие правила приготовления блюда: пицца должна выпекаться в дровяной печи, тесто замешиваться только вручную, а диаметр пиццы не должен превышать 35 сантиметров.

Интересные факты о пицце

В 1807 году в Неаполе уже работало 54 пиццерии, а в конце XIX века более 120.

Гавайскую пиццу с ананасами изобрели в Канаде в 1962 году.

В 2012 году в Риме приготовили самую большую пиццу в мире площадью более 1260 м².

В 2016 году появились первые 3D-принтеры для пиццы.

Пицца сегодня

От неаполитанских уличных лепешек до мировых гастрономических рекордов. Пицца прошла путь в тысячи лет. Сегодня она остается простым блюдом с богатой историей, которую почитают не только гурманы, но и международные культурные организации. Именно поэтому Всемирный день пиццы - это еще один повод вспомнить, как обычная лепешка с начинкой стала мировым феноменом.