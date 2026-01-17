$43.180.08
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 11541 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 23078 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 23988 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 32393 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 24542 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 39354 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34066 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28706 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26446 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой

Киев • УНН

 • 1494 просмотра

Ежегодно 17 января отмечается Всемирный день пиццы, блюда, ставшего частью глобальной культуры. Неаполитанская пицца внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой

Ежегодно 17 января в мире отмечается Всемирный день пиццы - блюда, которое давно вышло за пределы национальной кухни и стало частью глобальной культуры. Подробнее об этом дне, интересные факты о пицце и происхождении этого блюда расскажет УНН.

Детали

Всемирный день пиццы посвящен одному из самых популярных блюд в мире. Официального международного статуса дата не имеет, однако ее широко отмечают во многих странах, а в Италии даже на государственном уровне. Кроме того, особое значение пицца приобрела после того, как в 2017 году неаполитанская пицца была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как появилась пицца

История пиццы начинается задолго до современной Италии. Еще в Древней Греции, Египте и Персии выпекали плоские лепешки с начинками, обычно, это были сыр, зелень, финики или овощи. Тогда как в Древней Греции такое блюдо называлось плакус, к тому же и римляне знали похожий хлеб, который назывался panis focacius, что означает "прародитель фокаччи".

Современный вид пицца приобрела в Неаполе, в XVIII-XIX веках, когда к лепешке начали добавлять помидоры, привезенные из Америки. Кстати, сначала блюдо считалось едой для бедных, а первая пиццерия - Pizzeria Port’Alba, открылась в Неаполе в 1830 году, тогда как люди смогли высоко оценить это блюдо.

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим09.04.25, 18:16 • 51501 просмотр

Маргарита, маринара и строгие правила

Одной из самых известных стала пицца "Маргарита", которую, по легенде, в 1889 году создал неаполитанский производитель пиццы Раффаэле Эспозито в честь королевы Маргариты Савойской. Ее начинка: помидоры, моцарелла и базилик, что означает цвета флага Италии.

А вот пицца "Маринара", с помидорами, чесноком, орегано и оливковым маслом - считается одним из древнейших разновидностей. Интересно и то, что с 1984 года Ассоциация настоящей неаполитанской пиццы установила четкие правила приготовления блюда: пицца должна выпекаться в дровяной печи, тесто замешиваться только вручную, а диаметр пиццы не должен превышать 35 сантиметров.

Интересные факты о пицце

В 1807 году в Неаполе уже работало 54 пиццерии, а в конце XIX века более 120.

Гавайскую пиццу с ананасами изобрели в Канаде в 1962 году.

В 2012 году в Риме приготовили самую большую пиццу в мире площадью более 1260 м².

В 2016 году появились первые 3D-принтеры для пиццы.

Домашняя пицца для воскресного ужина: 3 вкусных рецепта11.05.25, 15:03 • 19630 просмотров

Пицца сегодня

От неаполитанских уличных лепешек до мировых гастрономических рекордов. Пицца прошла путь в тысячи лет. Сегодня она остается простым блюдом с богатой историей, которую почитают не только гурманы, но и международные культурные организации. Именно поэтому Всемирный день пиццы - это еще один повод вспомнить, как обычная лепешка с начинкой стала мировым феноменом.

Алла Киосак

Неаполь
ЮНЕСКО
Рим
Канада
Италия
Египет