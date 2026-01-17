$43.180.08
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Щорічно 17 січня відзначається Всесвітній день піци, страви, що стала частиною глобальної культури. Неаполітанська піца внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою

Щороку 17 січня у світі відзначають Всесвітній день піци - страви, яка давно вийшла за межі національної кухні та стала частиною глобальної культури. Детальніше про цей день, цікаві факти про піцу та походження цієї страви розповість УНН.

Деталі

Всесвітній день піци присвячений одній з найпопулярніших страв у світі. Офіційного міжнародного статусу дата не має, однак її широко відзначають у багатьох країнах, а в Італії навіть на державному рівні. Окрім того, особливого значення піца набула після того, як у 2017 році неаполітанська піца була внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як з’явилася піца

Історія піци починається задовго до сучасної Італії. Ще в Стародавній Греції, Єгипті та Персії випікали пласкі коржі з начинками, зазвичай, це були сир, зелень, фініки або овочі. Тоді як в Стародавній Греції така страва мала назву плакус, до того ж і римляни знали схожий хліб який мав назву panis focacius, що означає "прабатька фокаччі".

Сучасного вигляду піца набула у Неаполі, в XVIII-XIX століттях, коли до коржа почали додавати помідори, привезені з Америки. До речі, спочатку страва вважалася їжею для бідних, а перша піцерія - Pizzeria Port’Alba, відкрилася в Неаполі у 1830 році, тоді як люди змогли високо оцінити цю страву.

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму09.04.25, 18:16 • 51501 перегляд

Маргарита, маринара і суворі правила

Однією з найвідоміших стала піца "Маргарита", яку, за легендою, у 1889 році створив неаполітанський виробник піци Раффаеле Еспозіто на честь королеви Маргарити Савойської. Її начинка: помідори, моцарелла та базилік, що означає кольори прапора Італії.

А ось піца "Маринара", з помідорами, часником, орегано та оливковою олією - вважається одним із найдавніших різновидів. Цікаво й те, що з 1984 року Асоціація справжньої неаполітанської піци встановила чіткі правила приготування страви: піца має випікатися у дров’яній печі, тісто замішуватися тільки вручну, а діаметр піци не має перевищувати 35 сантиметрів.

Цікаві факти про піцу

У 1807 році в Неаполі вже працювало 54 піцерії, а наприкінці XIX століття понад 120.

Гавайську піцу з ананасами винайшли у Канаді в 1962 році.

У 2012 році в Римі приготували найбільшу піцу у світі площею понад 1260 м².

У 2016 році з’явилися перші 3D-принтери для піци.

Домашня піца для недільної вечері: 3 смачних рецепти11.05.25, 15:03 • 19630 переглядiв

Піца сьогодні

Від неаполітанських вуличних коржів до світових гастрономічних рекордів. Піца пройшла шлях у тисячі років. Сьогодні вона залишається простою стравою з багатою історією, яку вшановують не лише гурмани, а й міжнародні культурні організації. Саме тому Всесвітній день піци - це ще один привід згадати, як звичайний корж із начинкою став світовим феноменом.

Алла Кіосак

КультураПублікаціїКулінар
Неаполь
ЮНЕСКО
Рим
Канада
Італія
Єгипет