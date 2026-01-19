"Не позволим никому нас перехитрить": Туск - об участии Польши в "Совете мира" Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х выразил позицию относительно вероятного вступления страны в "Совет мира" Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, вступление страны в международные структуры требует согласия правительства и ратификации Сеймом.

Вступление Польши в международную организацию требует согласия Совета министров и ратификации Сеймом. Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы не позволим никому нас перехитрить - отметил Туск.

Контекст

Это заявление прозвучало в контексте приглашения президента Польши Навроцкого присоединиться к "Совету мира". По данным СМИ, Навроцкий получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к работе органа.

Представитель Навроцкого Марчин Пшидач уточнил, что приглашение будет предметом обсуждений с американской стороной в ближайшее время. Он также отметил, что аналогичное приглашение получил российский диктатор Владимир Путин, с которым президент Польши не поддерживает дружеские отношения.

Напомним

