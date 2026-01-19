$43.180.08
18:36 • 5500 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 12686 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 15320 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 17712 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 18560 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 21890 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15742 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 36452 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 35394 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18410 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
"Не позволим никому нас перехитрить": Туск - об участии Польши в "Совете мира" Трампа

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вступление страны в международные структуры требует согласия правительства и ратификации Сеймом. Это касается приглашения президента Польши в "Совет мира" Дональда Трампа.

"Не позволим никому нас перехитрить": Туск - об участии Польши в "Совете мира" Трампа

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х выразил позицию относительно вероятного вступления страны в "Совет мира" Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, вступление страны в международные структуры требует согласия правительства и ратификации Сеймом.

Вступление Польши в международную организацию требует согласия Совета министров и ратификации Сеймом. Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы не позволим никому нас перехитрить

- отметил Туск.

Контекст

Это заявление прозвучало в контексте приглашения президента Польши Навроцкого присоединиться к "Совету мира". По данным СМИ, Навроцкий получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к работе органа.

Представитель Навроцкого Марчин Пшидач уточнил, что приглашение будет предметом обсуждений с американской стороной в ближайшее время. Он также отметил, что аналогичное приглашение получил российский диктатор Владимир Путин, с которым президент Польши не поддерживает дружеские отношения.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение президента США Дональда Трампа относительно участия в работе новосозданного "Совета мира".

Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg19.01.26, 22:48 • 1274 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Дональд Туск
Польша