18:36 • 5492 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 12670 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 15306 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 17698 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 18552 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 21875 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15739 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 36440 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 35384 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18410 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
"Не дозволимо нікому нас перехитрити": Туск - про участь Польщі у "Раді миру" Трампа

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вступ країни до міжнародних структур потребує згоди уряду та ратифікації Сеймом. Це стосується запрошення президента Польщі до "Ради миру" Дональда Трампа.

"Не дозволимо нікому нас перехитрити": Туск - про участь Польщі у "Раді миру" Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х висловив позицію стосовно ймовірного вступу країни до "Ради миру" Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, вступ країни до міжнародних структур потребує згоди уряду та ратифікації Сеймом.

Вступ Польщі до міжнародної організації вимагає згоди Ради міністрів та ратифікації Сеймом. Уряд керуватиметься виключно інтересами та безпекою польської держави. І ми не дозволимо нікому нас перехитрити

- зазначив Туск.

Контекст

Ця заява пролунала у контексті запрошення президента Польщі Навроцького долучитися до "Ради миру". За даними ЗМІ, Навроцький отримав запрошення від президента США Дональда Трампа долучитися до роботи органу.

Речник Навроцького Марчін Пшидач уточнив, що запрошення буде предметом обговорень з американською стороною найближчим часом. Він також зазначив, що аналогічне запрошення отримав російський диктатор володимир путіну, з яким президент Польщі не підтримує дружні стосунки.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон не планує приймати запрошення президента США Дональда Трампа щодо участі в роботі новоствореної "Ради миру".

Вадим Хлюдзинський

