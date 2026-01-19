"Не дозволимо нікому нас перехитрити": Туск - про участь Польщі у "Раді миру" Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х висловив позицію стосовно ймовірного вступу країни до "Ради миру" Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, вступ країни до міжнародних структур потребує згоди уряду та ратифікації Сеймом.

Вступ Польщі до міжнародної організації вимагає згоди Ради міністрів та ратифікації Сеймом. Уряд керуватиметься виключно інтересами та безпекою польської держави. І ми не дозволимо нікому нас перехитрити - зазначив Туск.

Контекст

Ця заява пролунала у контексті запрошення президента Польщі Навроцького долучитися до "Ради миру". За даними ЗМІ, Навроцький отримав запрошення від президента США Дональда Трампа долучитися до роботи органу.

Речник Навроцького Марчін Пшидач уточнив, що запрошення буде предметом обговорень з американською стороною найближчим часом. Він також зазначив, що аналогічне запрошення отримав російський диктатор володимир путіну, з яким президент Польщі не підтримує дружні стосунки.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон не планує приймати запрошення президента США Дональда Трампа щодо участі в роботі новоствореної "Ради миру".

Список країн, запрошених до "Ради миру" Дональда Трампа - Bloomberg