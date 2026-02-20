Трамп назначает своего зятя Джареда Кушнера "спецпосланником мира"

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира, представив это решение на своем "Совете мира". Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Отмечается, что Трамп "расхвалил" усилия своей новой организации по стабилизации и восстановлению Газы, в частности обещание выделить 10 миллиардов долларов США, хотя детали того, на что именно они будут использованы, не известны.

Трамп сказал, что Кушнер сосредоточится на посредничестве в новых дипломатических соглашениях, и высоко оценил его предыдущую роль в переговорах на Ближнем Востоке, включая "Соглашения Авраама".

Очень умный парень. Мы делаем Джареда посланником мира. Они оба посланники мира, и я вам скажу что: я наблюдаю за этими парнями, и говорю - по крайней мере, они нас продвигают с точки зрения IQ

Издание указывает, что Кушнер, занимавший должность старшего советника во время первой каденции Трампа, сыграл центральную роль в усилиях администрации по нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами. Кроме того, Кушнер и Виткофф работали вместе во время переговоров по окончанию войны россии против Украины.

Мы не можем изменить прошлое, но я думаю, что то, что вы видите сегодня, заключается в том, что мы потенциально можем изменить будущее, если сосредоточимся и сделаем это правильно. Если евреи и мусульмане будут работать вместе, израильтяне и палестинцы, американцы, англичане, болгары и люди со всего мира, тогда мы можем объединиться ради общей цели - мира и единства