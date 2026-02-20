$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 13573 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 22859 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 19375 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 32594 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 22481 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 34006 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 26936 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 25838 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25149 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18900 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Трамп назначает своего зятя Джареда Кушнера "спецпосланником мира"

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Дональд Трамп назначил Джареда Кушнера спецпосланником мира, представив его на своем "Совете мира". Кушнер сосредоточится на посредничестве в новых дипломатических соглашениях, включая стабилизацию Газы и войну в Украине.

Трамп назначает своего зятя Джареда Кушнера "спецпосланником мира"

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен назначить своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира, представив это решение на своем "Совете мира". Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп "расхвалил" усилия своей новой организации по стабилизации и восстановлению Газы, в частности обещание выделить 10 миллиардов долларов США, хотя детали того, на что именно они будут использованы, не известны.

Трамп сказал, что Кушнер сосредоточится на посредничестве в новых дипломатических соглашениях, и высоко оценил его предыдущую роль в переговорах на Ближнем Востоке, включая "Соглашения Авраама".

Очень умный парень. Мы делаем Джареда посланником мира. Они оба посланники мира, и я вам скажу что: я наблюдаю за этими парнями, и говорю - по крайней мере, они нас продвигают с точки зрения IQ

- сказал Трамп о Кушнере и Стиве Виткоффе.

При разработке гарантий безопасности для Украины Трамп опирается на разговоры с Путиным - Кушнер

Издание указывает, что Кушнер, занимавший должность старшего советника во время первой каденции Трампа, сыграл центральную роль в усилиях администрации по нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами. Кроме того, Кушнер и Виткофф работали вместе во время переговоров по окончанию войны россии против Украины.

Мы не можем изменить прошлое, но я думаю, что то, что вы видите сегодня, заключается в том, что мы потенциально можем изменить будущее, если сосредоточимся и сделаем это правильно. Если евреи и мусульмане будут работать вместе, израильтяне и палестинцы, американцы, англичане, болгары и люди со всего мира, тогда мы можем объединиться ради общей цели - мира и единства

- цитирует издание Кушнера.

Напомним

По информации Associated Press, США меняют тактику проведения переговоров по Украине.

Зеленский обсудил встречи в Женеве с представителями Трампа Кушнером и Уиткоффом

Вадим Хлюдзинский

