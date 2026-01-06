$42.420.13
19:00 • 2360 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
14:48 • 12859 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 55939 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 89086 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 52692 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 71463 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 57468 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 79680 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 150512 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 60351 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
При разработке гарантий безопасности для Украины Трамп опирается на разговоры с Путиным - Кушнер

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Джаред Кушнер заявил, что Трамп опирается на разговоры с Путиным при разработке гарантий безопасности для Украины. Большинство вопросов по гарантиям безопасности Украины решены на переговорах Трампа с Зеленским.

При разработке гарантий безопасности для Украины Трамп опирается на разговоры с Путиным - Кушнер

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Трамп опирается, в частности, на разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным при разработке гарантий безопасности для Украины. В то же время он добавил, что вопросы гарантий безопасности Украины были решены на переговорах президента Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

"Большинство, если не все вопросы гарантий безопасности Украины были решены на переговорах президента Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго", - сказал Кушнер.

Он отметил, что парижская встреча – "очень важная веха", но для мира нужны "настоящие меры предосторожности".

По его словам, Трамп опирается, в частности, на разговоры с Владимиром Путиным при разработке гарантий безопасности для Украины.

"Одна из причин, почему президент Трамп уверен в направлении, которое принимают гарантии безопасности, заключается в том, что, основываясь на его оценках и разговорах с президентом Путиным, если мы сможем заключить правильное соглашение, это будет соглашение, в котором обе стороны стремятся к деэскалации, есть реальный механизм мониторинга, реальная возможность, в случае нарушения, урегулировать конфликт и, надеюсь, деэскалировать ситуацию, и, очевидно, создается надежное сдерживание, мир через силу, где маловероятно, что кто-то снова начнет это", - сказал Кушнер.

Напомним

Спецпосланник США Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер проведут отдельную встречу с украинской делегацией.

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина