При разработке гарантий безопасности для Украины Трамп опирается на разговоры с Путиным - Кушнер

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что Трамп опирается, в частности, на разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным при разработке гарантий безопасности для Украины. В то же время он добавил, что вопросы гарантий безопасности Украины были решены на переговорах президента Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Подробности

"Большинство, если не все вопросы гарантий безопасности Украины были решены на переговорах президента Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго", - сказал Кушнер.

Он отметил, что парижская встреча – "очень важная веха", но для мира нужны "настоящие меры предосторожности".

По его словам, Трамп опирается, в частности, на разговоры с Владимиром Путиным при разработке гарантий безопасности для Украины.

"Одна из причин, почему президент Трамп уверен в направлении, которое принимают гарантии безопасности, заключается в том, что, основываясь на его оценках и разговорах с президентом Путиным, если мы сможем заключить правильное соглашение, это будет соглашение, в котором обе стороны стремятся к деэскалации, есть реальный механизм мониторинга, реальная возможность, в случае нарушения, урегулировать конфликт и, надеюсь, деэскалировать ситуацию, и, очевидно, создается надежное сдерживание, мир через силу, где маловероятно, что кто-то снова начнет это", - сказал Кушнер.

Напомним

Спецпосланник США Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер проведут отдельную встречу с украинской делегацией.