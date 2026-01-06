США сьогодні проведу окрему зустріч з українською делегацією - Віткофф

$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 1632 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
14:48 • 12255 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 53106 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 84405 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 51716 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 70630 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 57098 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 79390 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 149843 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 60171 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
100%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українські акробати зірвалися з висоти під час шоу в Німеччині - ЗМІ6 січня, 10:19 • 8382 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°6 січня, 11:20 • 78173 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 28978 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 13872 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 6 січня, 13:29 • 127995 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 29048 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 67990 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 149855 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 95308 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 154758 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Франція
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 13908 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 36609 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 80347 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 72931 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 67894 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Financial Times

США сьогодні проведу окрему зустріч з українською делегацією - Віткофф

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Спецпосланник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією. Віткофф заявив про завершення роботи над документом щодо гарантій безпеки для України та угоди про процвітання.

США сьогодні проведу окрему зустріч з українською делегацією - Віткофф

Спецпосланник США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер проведуть окрему зустріч з українською делегацією, заявив Віткофф, передає УНН.

Сьогодні ввечері ми будемо зустрічатися з українською делегацією, продовжуючи нашу роботу. Мандат президента Трампа полягає в тому, що він хоче миру в Україні. І ми рішуче налаштовані від його імені зробити все можливе, щоб досягти цього миру 

- сказав Віткофф.

Він також оголосив про завершення роботи над формуванням документа щодо гарантій безпеки для України.

Ми вважаємо, що в основному завершили роботу над протоколами безпеки, що важливо, щоб народ України знав: коли це закінчиться, воно закінчиться назавжди. Але ми також вважаємо, що критично важливо, що ми дуже-дуже близькі до завершення настільки ж солідної угоди про процвітання, якої жодна країна ніколи не бачила після подібних конфліктів. Це, в ідеалі, відкриє величезні, величезні можливості для українського народу 

- сказав Віткофф.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про досягнення значного прогресу у забезпеченні тривалого миру для України. Паризька декларація вперше визнає оперативну конвергенцію між 35 країнами, Україною та США, визначаючи компоненти гарантій безпеки.

Павло Башинський

Політика
Війна в Україні
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна