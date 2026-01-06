США сьогодні проведу окрему зустріч з українською делегацією - Віткофф

Спецпосланник США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер проведуть окрему зустріч з українською делегацією, заявив Віткофф, передає УНН.

Сьогодні ввечері ми будемо зустрічатися з українською делегацією, продовжуючи нашу роботу. Мандат президента Трампа полягає в тому, що він хоче миру в Україні. І ми рішуче налаштовані від його імені зробити все можливе, щоб досягти цього миру - сказав Віткофф.

Він також оголосив про завершення роботи над формуванням документа щодо гарантій безпеки для України.

Ми вважаємо, що в основному завершили роботу над протоколами безпеки, що важливо, щоб народ України знав: коли це закінчиться, воно закінчиться назавжди. Але ми також вважаємо, що критично важливо, що ми дуже-дуже близькі до завершення настільки ж солідної угоди про процвітання, якої жодна країна ніколи не бачила після подібних конфліктів. Це, в ідеалі, відкриє величезні, величезні можливості для українського народу - сказав Віткофф.

