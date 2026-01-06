США сьогодні проведу окрему зустріч з українською делегацією - Віткофф
Київ • УНН
Спецпосланник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією. Віткофф заявив про завершення роботи над документом щодо гарантій безпеки для України та угоди про процвітання.
Спецпосланник США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер проведуть окрему зустріч з українською делегацією, заявив Віткофф, передає УНН.
Сьогодні ввечері ми будемо зустрічатися з українською делегацією, продовжуючи нашу роботу. Мандат президента Трампа полягає в тому, що він хоче миру в Україні. І ми рішуче налаштовані від його імені зробити все можливе, щоб досягти цього миру
Він також оголосив про завершення роботи над формуванням документа щодо гарантій безпеки для України.
Ми вважаємо, що в основному завершили роботу над протоколами безпеки, що важливо, щоб народ України знав: коли це закінчиться, воно закінчиться назавжди. Але ми також вважаємо, що критично важливо, що ми дуже-дуже близькі до завершення настільки ж солідної угоди про процвітання, якої жодна країна ніколи не бачила після подібних конфліктів. Це, в ідеалі, відкриє величезні, величезні можливості для українського народу
Нагадаємо
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про досягнення значного прогресу у забезпеченні тривалого миру для України. Паризька декларація вперше визнає оперативну конвергенцію між 35 країнами, Україною та США, визначаючи компоненти гарантій безпеки.