США сегодня проведут отдельную встречу с украинской делегацией - Виткофф

Спецпосланник США Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер проведут отдельную встречу с украинской делегацией, заявил Виткофф, передает УНН.

Сегодня вечером мы будем встречаться с украинской делегацией, продолжая нашу работу. Мандат президента Трампа заключается в том, что он хочет мира в Украине. И мы решительно настроены от его имени сделать все возможное, чтобы достичь этого мира - сказал Виткофф.

Он также объявил о завершении работы над формированием документа по гарантиям безопасности для Украины.

Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, что важно, чтобы народ Украины знал: когда это закончится, оно закончится навсегда. Но мы также считаем, что критически важно, что мы очень-очень близки к завершению столь же солидного соглашения о процветании, которого ни одна страна никогда не видела после подобных конфликтов. Это, в идеале, откроет огромные, огромные возможности для украинского народа - сказал Виткофф.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о достижении значительного прогресса в обеспечении длительного мира для Украины. Парижская декларация впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами, Украиной и США, определяя компоненты гарантий безопасности.