США сегодня проведут отдельную встречу с украинской делегацией - Виткофф

19:00 • 1614 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
14:48 • 12243 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 53050 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 84313 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 51702 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 70619 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 57091 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 79386 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 149831 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 60170 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Популярные новости
Украинские акробаты сорвались с высоты во время шоу в Германии - СМИ6 января, 10:19 • 8382 просмотра
Украину накроют снегопады, метели и резкое похолодание до -23°6 января, 11:20 • 78173 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 28979 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 13872 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию6 января, 13:29 • 127995 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 29014 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 67970 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 149831 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 95289 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 154738 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 13902 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 36608 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 80346 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 72930 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 67892 просмотра
США сегодня проведут отдельную встречу с украинской делегацией - Виткофф

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Спецпосланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией. Виткофф заявил о завершении работы над документом о гарантиях безопасности для Украины и соглашении о процветании.

США сегодня проведут отдельную встречу с украинской делегацией - Виткофф

Спецпосланник США Стив Виткофф и зять президента США Джаред Кушнер проведут отдельную встречу с украинской делегацией, заявил Виткофф, передает УНН.

Сегодня вечером мы будем встречаться с украинской делегацией, продолжая нашу работу. Мандат президента Трампа заключается в том, что он хочет мира в Украине. И мы решительно настроены от его имени сделать все возможное, чтобы достичь этого мира 

- сказал Виткофф.

Он также объявил о завершении работы над формированием документа по гарантиям безопасности для Украины.

Мы считаем, что в основном завершили работу над протоколами безопасности, что важно, чтобы народ Украины знал: когда это закончится, оно закончится навсегда. Но мы также считаем, что критически важно, что мы очень-очень близки к завершению столь же солидного соглашения о процветании, которого ни одна страна никогда не видела после подобных конфликтов. Это, в идеале, откроет огромные, огромные возможности для украинского народа 

- сказал Виткофф.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о достижении значительного прогресса в обеспечении длительного мира для Украины. Парижская декларация впервые признает оперативную конвергенцию между 35 странами, Украиной и США, определяя компоненты гарантий безопасности.

Павел Башинский

