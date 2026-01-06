При розробці гарантій безпеки для України Трамп спирається на розмови з путіним - Кушнер

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Трамп спирається, зокрема, на розмови з російським диктатором володимиром путіним при розробці гарантій безпеки для України. Водночас він додав, що питання щодо гарантій безпеки України були вирішені на переговорах президента Трампа із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

"Більшість, якщо не всі питання щодо гарантій безпеки України були вирішені на переговорах президента Трампа із Зеленським у Мар-а-Лаго", - сказав Кушнер.

Він зазначив, що паризька зустріч – "дуже важлива віха", але для миру потрібні "справжні запобіжні заходи".

За його словами, Трамп спирається, зокрема, на розмови з володимиром путіним при розробці гарантій безпеки для України.

"Одна з причин, чому президент Трамп впевнений у напрямку, який приймають гарантії безпеки, полягає в тому, що, грунтуючись на його оцінках і розмовах з президентом путіним, якщо ми зможемо укласти правильну угоду, це буде угода, в якій обидві сторони прагнуть до деескалації, є реальний механізм моніторингу, реальна можливість, у разі порушення, врегулювати конфлікт і, сподіваюся, деескалувати ситуацію, і, очевидно, створюється надійне стримування, мир через силу, де малоймовірно, що хтось знову почне це", - сказав Кушнер.

Нагадаємо

Спецпосланник США Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер проведуть окрему зустріч з українською делегацією.