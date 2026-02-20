Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС

в РФ объявили о создании специального пожарного подразделения для "защиты" Запорожской АЭС - 211 человек в составе федеральной противопожарной службы МЧС. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что формирование подразделения запланировано на 2027-2028 годы. В то же время само МЧС РФ признает кадровый провал: так, в Запорожской области не хватает около 20% личного состава, в Херсонской - более 50%.

На этом фоне на ВОТ ожидают активизацию набора в подразделения МЧС. Формально - "служба спасения". Фактически - еще один канал вовлечения мужчин призывного возраста в силовую систему РФ - говорится в сообщении.

Указывается, что отдельно в МЧС РФ заявили о ежегодном направлении в пожарные части до 5 тысяч срочников.

"Такая модель создает риск дальнейшего перевода личного состава в другие структуры, в частности в подразделения ВС РФ", - резюмировали в ЦНС.

Напомним

В РФ пытаются компенсировать потери, заманивая сирот на войну обещаниями бесплатных квартир.

ЦПД: Россия проводит тотальную мобилизацию на Донбассе, используя людей как "пушечное мясо"