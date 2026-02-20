Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС

$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 16338 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 30223 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 22530 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 37072 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 24716 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 36301 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 27656 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26207 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25513 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19094 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Враг нанес ракетный удар по облавтодору: уничтожена база дорожной отрасли19 февраля, 17:03 • 9414 просмотра
Пытки и изнасилование в Кагарлыкском отделении полиции: Верховный Суд оставил в силе приговор бывшим правоохранителям19 февраля, 17:11 • 6860 просмотра
Мужчина сменил пол на женский, чтобы избежать мобилизации – суд обязал ТЦК снять его с воинского учета20:57 • 13207 просмотра
Польша отменяет помощь украинским беженцам: закон22:31 • 9520 просмотра
путин в ловушке: шансы на победу рф в Украине уменьшаются - The Economist00:15 • 6976 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 24709 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 37074 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 36303 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 36039 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 48101 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Иран
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного21:12 • 6018 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 23054 просмотра
Культовый Mustang "Eleanor" из фильма "Угнать за 60 секунд" выставили на аукционPhoto19 февраля, 12:06 • 27563 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 27222 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 34955 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
The Economist
Старлинк

Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Россия анонсировала создание спецподразделения пожарных для Запорожской АЭС численностью 211 человек. Формирование запланировано на 2027-2028 годы, при этом МЧС РФ признает значительный кадровый дефицит на оккупированных территориях.

Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС

в РФ объявили о создании специального пожарного подразделения для "защиты" Запорожской АЭС - 211 человек в составе федеральной противопожарной службы МЧС. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что формирование подразделения запланировано на 2027-2028 годы. В то же время само МЧС РФ признает кадровый провал: так, в Запорожской области не хватает около 20% личного состава, в Херсонской - более 50%.

На этом фоне на ВОТ ожидают активизацию набора в подразделения МЧС. Формально - "служба спасения". Фактически - еще один канал вовлечения мужчин призывного возраста в силовую систему РФ

- говорится в сообщении.

Указывается, что отдельно в МЧС РФ заявили о ежегодном направлении в пожарные части до 5 тысяч срочников.

"Такая модель создает риск дальнейшего перевода личного состава в другие структуры, в частности в подразделения ВС РФ", - резюмировали в ЦНС.

Напомним

В РФ пытаются компенсировать потери, заманивая сирот на войну обещаниями бесплатных квартир.

ЦПД: Россия проводит тотальную мобилизацию на Донбассе, используя людей как "пушечное мясо"19.01.26, 07:31 • 6123 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Запорожская область
Херсонская область