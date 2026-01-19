Возле столичного метро умер мужчина, но не от гололеда - полиция

$43.180.08
Эксклюзив
13:29 • 3212 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 14938 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 17843 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 12531 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 18899 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 28132 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 38887 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59808 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47923 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 79010 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
Эксклюзивы
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 21911 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 20486 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 14502 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 31561 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 16059 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 14937 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 17841 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 31593 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 62486 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 100995 просмотра
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Китай
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 14527 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 13541 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 25483 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 37892 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 34289 просмотра
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Возле столичного метро умер мужчина, но не от гололеда - полиция

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Полиция Киева опровергла информацию о гибели мужчины от гололеда возле метро "Демеевская". Смерть 73-летнего киевлянина наступила в результате сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

Возле столичного метро умер мужчина, но не от гололеда - полиция

В Киеве возле станции метро "Демеевская" умер 73-летний мужчина, но причиной стала не гололедица, а, по заключению экспертизы, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Информация о гибели мужчины из-за гололедицы возле метро "Демеевская" не соответствует действительности

- сообщила полиция Киева.

Подробности

Как отметили в полиции, сегодня, около 8 часов утра в полицию поступило сообщение от врачей о том, что они констатировали смерть пожилого мужчины, тело которого обнаружили прохожие неподалеку от станции метро в Голосеевском районе.

"Правоохранители установили личность умершего - им оказался 73-летний местный житель. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. Тело киевлянина направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что смерть мужчины наступила вследствие сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца", - сообщили в полиции.

По указанному факту, как отмечается, продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "Естественная смерть".

Из-за переохлаждения погибли два человека в Ровенской области19.01.26, 15:47 • 676 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Морозы в Украине
Национальная полиция Украины
Украина
Киев