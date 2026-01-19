Возле столичного метро умер мужчина, но не от гололеда - полиция

В Киеве возле станции метро "Демеевская" умер 73-летний мужчина, но причиной стала не гололедица, а, по заключению экспертизы, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Информация о гибели мужчины из-за гололедицы возле метро "Демеевская" не соответствует действительности - сообщила полиция Киева.

Подробности

Как отметили в полиции, сегодня, около 8 часов утра в полицию поступило сообщение от врачей о том, что они констатировали смерть пожилого мужчины, тело которого обнаружили прохожие неподалеку от станции метро в Голосеевском районе.

"Правоохранители установили личность умершего - им оказался 73-летний местный житель. При осмотре каких-либо телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. Тело киевлянина направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что смерть мужчины наступила вследствие сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца", - сообщили в полиции.

По указанному факту, как отмечается, продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "Естественная смерть".

