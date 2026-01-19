Біля столичного метро помер чоловік, але не від ожеледиці - поліція

У Києві біля станції метро "Деміївська" помер 73-річний чоловік, але причиною стала не ожеледиця, а, за висновком експертизи, серцева недостатність та ішемічна хвороба серця, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Інформація про загибель чоловіка через ожеледицю біля метро "Деміївська" не відповідає дійсності - повідомила поліція Києва.

Деталі

Як зазначили у поліції, сьогодні, близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення від лікарів, про те що вони констатували смерть літнього чоловіка, тіло якого виявили перехожі неподалік станції метро у Голосіївському районі.

"Правоохоронці встановили особу померлого - ним виявився 73-річний місцевий мешканець. Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було. Тіло киянина направили на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця", - повідомили у поліції.

За вказаним фактом, як зазначається, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою відміткою "Природня смерть".

