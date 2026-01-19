Біля столичного метро помер чоловік, але не від ожеледиці - поліція

$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 2164 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 13227 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 16109 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 11647 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 18111 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 27610 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 38588 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59669 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47838 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 78903 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Київ • УНН

 • 8 перегляди

Поліція Києва спростувала інформацію про загибель чоловіка від ожеледиці біля метро "Деміївська". Смерть 73-річного киянина настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця.

У Києві біля станції метро "Деміївська" помер 73-річний чоловік, але причиною стала не ожеледиця, а, за висновком експертизи, серцева недостатність та ішемічна хвороба серця, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Інформація про загибель чоловіка через ожеледицю біля метро "Деміївська" не відповідає дійсності

- повідомила поліція Києва.

Деталі

Як зазначили у поліції, сьогодні, близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення від лікарів, про те що вони констатували смерть літнього чоловіка, тіло якого виявили перехожі неподалік станції метро у Голосіївському районі.

"Правоохоронці встановили особу померлого - ним виявився 73-річний місцевий мешканець. Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було. Тіло киянина направили на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця", - повідомили у поліції.

За вказаним фактом, як зазначається, триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з додатковою відміткою "Природня смерть".

Через переохолодження загинули двоє людей на Рівненщині19.01.26, 15:47 • 240 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство Київ Кримінал та НП
Морози в Україні
Національна поліція України
Україна
Київ