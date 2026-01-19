$43.180.08
Ексклюзив
13:29 • 3158 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 14868 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 17772 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 12490 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 18864 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 28108 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 38871 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 59802 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 47921 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 79004 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
Через переохолодження загинули двоє людей на Рівненщині

Київ • УНН

 • 648 перегляди

За минулу добу на Рівненщині шістьох осіб госпіталізовано з переохолодженням, двоє з них померли. Випадки зафіксовано у Рівненському та Сарненському районах.

Через переохолодження загинули двоє людей на Рівненщині

У Рівненській області за минулу добу шестеро людей були госпіталізовані через переохолодження, двоє з них загинули, повідомили у ГУ ДСНС в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За минулу добу, з 18 на 19 січня, до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами "загальне переохолодження" та "обмороження"", - повідомили у ДСНС.

Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур, як зазначається, "залишається напруженою". Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі.

У Корецькій територіальній громаді сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження

- повідомили у ДСНС.

Зазначається, що ще двох осіб, чоловіка з обмороженням стоп ІІ–ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією, госпіталізовано.

Також до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок. Ще одного чоловіка у важкому стані також госпіталізували до реанімації.

"Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження", - вказали у ДСНС.

Морози посилюють ризик переохолодження: як уберегтися під час холодів14.01.26, 17:56 • 3241 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яПогода та довкілля
Морози в Україні
Рівненська область
Острог