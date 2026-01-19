Через переохолодження загинули двоє людей на Рівненщині
Київ • УНН
За минулу добу на Рівненщині шістьох осіб госпіталізовано з переохолодженням, двоє з них померли. Випадки зафіксовано у Рівненському та Сарненському районах.
У Рівненській області за минулу добу шестеро людей були госпіталізовані через переохолодження, двоє з них загинули, повідомили у ГУ ДСНС в області у понеділок, пише УНН.
Деталі
"За минулу добу, з 18 на 19 січня, до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами "загальне переохолодження" та "обмороження"", - повідомили у ДСНС.
Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур, як зазначається, "залишається напруженою". Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі.
У Корецькій територіальній громаді сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження
Зазначається, що ще двох осіб, чоловіка з обмороженням стоп ІІ–ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією, госпіталізовано.
Також до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок. Ще одного чоловіка у важкому стані також госпіталізували до реанімації.
"Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження", - вказали у ДСНС.
