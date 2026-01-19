Через переохолодження загинули двоє людей на Рівненщині

У Рівненській області за минулу добу шестеро людей були госпіталізовані через переохолодження, двоє з них загинули, повідомили у ГУ ДСНС в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

"За минулу добу, з 18 на 19 січня, до лікувальних закладів області госпіталізовано шістьох осіб із діагнозами "загальне переохолодження" та "обмороження"", - повідомили у ДСНС.

Ситуація з травмуванням людей внаслідок дії низьких температур, як зазначається, "залишається напруженою". Найбільше постраждалих зафіксовано у Рівненському районі.

У Корецькій територіальній громаді сталися два випадки, внаслідок загального переохолодження в реанімаційному відділенні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження - повідомили у ДСНС.

Зазначається, що ще двох осіб, чоловіка з обмороженням стоп ІІ–ІІІ ступеня та жінку з переохолодженням, ускладненим пневмонією, госпіталізовано.

Також до реанімаційного відділення потрапив чоловік 1945 року народження з обмороженням кінцівок. Ще одного чоловіка у важкому стані також госпіталізували до реанімації.

"Основні причини травмувань це тривале перебування на холоді без належного теплого одягу та нехтування першими ознаками переохолодження та обмороження", - вказали у ДСНС.

Морози посилюють ризик переохолодження: як уберегтися під час холодів