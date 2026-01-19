$43.180.08
Эксклюзив
13:29 • 2186 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 13257 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 16145 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 11669 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 18132 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 27626 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 38600 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 59676 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 47842 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 78906 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:57 • 13258 просмотра
Эксклюзив
11:57 • 13258 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 16146 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 30001 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 61672 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 100187 просмотра
Из-за переохлаждения погибли два человека в Ровенской области

Киев • УНН

 • 244 просмотра

За минувшие сутки в Ровенской области шесть человек госпитализированы с переохлаждением, двое из них скончались. Случаи зафиксированы в Ровенском и Сарненском районах.

Из-за переохлаждения погибли два человека в Ровенской области

В Ровенской области за минувшие сутки шесть человек были госпитализированы из-за переохлаждения, двое из них погибли, сообщили в ГУ ГСЧС в области в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"За минувшие сутки, с 18 на 19 января, в лечебные учреждения области госпитализированы шесть человек с диагнозами "общее переохлаждение" и "обморожение"", - сообщили в ГСЧС.

Ситуация с травмированием людей вследствие действия низких температур, как отмечается, "остается напряженной". Больше всего пострадавших зафиксировано в Ровенском районе.

В Корецкой территориальной общине произошло два случая, в результате общего переохлаждения в реанимационном отделении умерли женщина 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения

- сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что еще два человека, мужчина с обморожением стоп II–III степени и женщина с переохлаждением, осложненным пневмонией, госпитализированы.

Также в реанимационное отделение попал мужчина 1945 года рождения с обморожением конечностей. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии также госпитализировали в реанимацию.

"Основные причины травм это длительное пребывание на холоде без надлежащей теплой одежды и пренебрежение первыми признаками переохлаждения и обморожения", - указали в ГСЧС.

Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов14.01.26, 17:56 • 3241 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровьеПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Ровненская область
