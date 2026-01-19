Из-за переохлаждения погибли два человека в Ровенской области

В Ровенской области за минувшие сутки шесть человек были госпитализированы из-за переохлаждения, двое из них погибли, сообщили в ГУ ГСЧС в области в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"За минувшие сутки, с 18 на 19 января, в лечебные учреждения области госпитализированы шесть человек с диагнозами "общее переохлаждение" и "обморожение"", - сообщили в ГСЧС.

Ситуация с травмированием людей вследствие действия низких температур, как отмечается, "остается напряженной". Больше всего пострадавших зафиксировано в Ровенском районе.

В Корецкой территориальной общине произошло два случая, в результате общего переохлаждения в реанимационном отделении умерли женщина 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что еще два человека, мужчина с обморожением стоп II–III степени и женщина с переохлаждением, осложненным пневмонией, госпитализированы.

Также в реанимационное отделение попал мужчина 1945 года рождения с обморожением конечностей. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии также госпитализировали в реанимацию.

"Основные причины травм это длительное пребывание на холоде без надлежащей теплой одежды и пренебрежение первыми признаками переохлаждения и обморожения", - указали в ГСЧС.

Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов