Из-за переохлаждения погибли два человека в Ровенской области
Киев • УНН
За минувшие сутки в Ровенской области шесть человек госпитализированы с переохлаждением, двое из них скончались. Случаи зафиксированы в Ровенском и Сарненском районах.
В Ровенской области за минувшие сутки шесть человек были госпитализированы из-за переохлаждения, двое из них погибли, сообщили в ГУ ГСЧС в области в понедельник, пишет УНН.
Подробности
"За минувшие сутки, с 18 на 19 января, в лечебные учреждения области госпитализированы шесть человек с диагнозами "общее переохлаждение" и "обморожение"", - сообщили в ГСЧС.
Ситуация с травмированием людей вследствие действия низких температур, как отмечается, "остается напряженной". Больше всего пострадавших зафиксировано в Ровенском районе.
В Корецкой территориальной общине произошло два случая, в результате общего переохлаждения в реанимационном отделении умерли женщина 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения
Отмечается, что еще два человека, мужчина с обморожением стоп II–III степени и женщина с переохлаждением, осложненным пневмонией, госпитализированы.
Также в реанимационное отделение попал мужчина 1945 года рождения с обморожением конечностей. Еще одного мужчину в тяжелом состоянии также госпитализировали в реанимацию.
"Основные причины травм это длительное пребывание на холоде без надлежащей теплой одежды и пренебрежение первыми признаками переохлаждения и обморожения", - указали в ГСЧС.
Морозы усиливают риск переохлаждения: как уберечься во время холодов14.01.26, 17:56 • 3241 просмотр