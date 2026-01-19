В Дании заявили, что диалог с Трампом должен перейти из Truth Social в переговорную комнату

Глава МИД Дании Ларс Локке заявил, что диалог с президентом США Дональдом Трампом должен перейти "из Truth Social в комнату для переговоров", передает УНН со ссылкой на Sky News.

"У нас есть красные линии, которые нельзя пересечь", – сказал Ларс Локке Расмуссен, добавив, что вовлеченные стороны должны "перенести этот диалог из Truth Social в комнату для переговоров".

Ранее СМИ привели слова министра иностранных дел Дании, который заявил, что Дональд Трамп "никогда не сможет достичь" своих целей с помощью давления.

НАТО продолжит сотрудничество с Данией и Гренландией в сфере безопасности - Рютте

Добавим

Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.